Emergencia en aeropuerto de Boston: dos aviones de JetBlue se chocaron

Este jueves, 8 de febrero de 2024, se reportó que dos aviones de la aerolínea JetBlue chocaron en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, en Estados Unidos.



Al parecer, no hubo heridos por parte de la tripulación ni de los pasajeros. Por lo que ambos aviones quedaron fuera de servicios hasta que se les hagan las debidas reparaciones.



El vuelo con el número 777 de JetBlue, que pretendía dirigirse a las Las Vegas, y el 551, también de JetBlue, con destino a Orlando, no pudieron salir del Aeropuerto Internacional Logan de Boston luego de que chocaran uno con el otro.



"El evento ocurrió en un área de la pista controlada por la aerolínea", dijo la portavoz de la FAA, Elizabeth Isham Cory, en un comunicado a WBZ-TV, estación de televisión de Estados Unidos.



Asimismo, un testigo, quien además administra el aeropuerto, dijo a WBZ-TV que "los dos aviones 'hicieron contacto' mientras se encontraban en el área de deshielo".



"La punta de un ala tocó la cola de otro avión. No hubo heridos, pero ambos vuelos fueron cancelados", dijo el portavoz. Por suerte, el incidente no fue considerado como grave.



Por su parte, JetBlue expresó en un comunicado que reveló el medio WBZ-TV que "no se reportaron heridos por parte de clientes o miembros de la tripulación en ninguno de los aviones, ambos aviones quedarán fuera de servicio para reparaciones, y el vuelo 777 de JetBlue a Las Vegas y el vuelo 551 de JetBlue a Orlando operarán en otros aviones. La seguridad es la prioridad de JetBlue y trabajaremos para determinar cómo y por qué ocurrió este incidente".



Las fotos compartidas por redes sociales muestran el daño de uno de los aviones de JetBlue.



