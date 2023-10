¿Dónde y cómo ver el eclipse Anillo de Fuego en Estados Unidos?

Este sábado 14 de octubre, un eclipse solar anular, denominado como Anillo de Fuego, cruzará América del Norte, Central y del Sur. Buena parte de Estados Unidos tendrá la posibilidad de observar este llamativo fenómeno en distintas horas de la jornada. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) proporcionó un artículo en el que proyectó la trayectoria y especificó los horarios para observarlo desde cada punto del país.

El eclipse solar anular ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol mientras se encuentra en su punto más alejado del planeta. Durante ese período, la estrella se ve tapada por el satélite durante un período de tiempo, aunque no completamente, sino que aún se puede observar al Sol en la parte exterior de la figura. Como suele ocurrir con los eclipses en general y con otros tipos de fenómenos astronómicos, la información despertó el interés de miles de personas.

Este sábado, el Anillo de Fuego comenzará a ser visible desde la Tierra, primero en el oeste de EE. UU. y luego seguirá su trayectoria en dirección sudeste. De esta manera, a lo largo de la jornada se podrá ver en Centroamérica y algunos países de América del Sur como Colombia y Brasil.

Dónde ver el eclipse Anillo de Fuego en EE. UU.

De acuerdo a la información oficial que brindó la NASA, los puntos geográficos de Estados Unidos y horarios en los que se podrá observar el fenómeno astronómico son los siguientes: Eugene, Oregon, 9:18 am; Alturas, California, 9:20 am; Montaña de batalla, Nevada, 9:23 am; Richfield, Utah, 10:28 am; Albuquerque, Nuevo México, 10:35 am. Cabe destacar que todos los horarios mencionados corresponden a la hora del Pacífico. Por su parte, también se podrá observar en San Antonio, Texas a las 11:54 am (Centro).

El eclipse solar anular se podrá observar desde Estados Unidos y otras partes del continente Foto: Sitio web NASA

Cómo ver el eclipse Anillo de Fuego en EE. UU.

La NASA hace énfasis en que el eclipse no se puede observar de manera directa con la vista descubierta. Para mirarlo, será necesaria una protección como unas gafas o un visor solar. En caso de no contar con estos elementos, se puede optar por buscar una manera indirecta de apreciar el fenómeno.