En una medida que ha captado la atención pública, Melania Trump, ex primera dama de Estados Unidos, ha planteado una renegociación de su acuerdo prematrimonial con su esposo, el expresidente Donald Trump, esto según información que reveló el portal Page Six.



Aunque algunas versiones apuntan a un posible divorcio, el motivo principal detrás de esta movida es asegurar el futuro de su único hijo en común, Barron Trump, de 17 años, y garantizar su propia estabilidad financiera en medio de la creciente controversia que rodea a su esposo, quien pese a ser el favorito para la nominación republicana a la Casa Blanca en 2024, enfrenta cuatro procesos federales.

El acuerdo prematrimonial original fue firmado por la pareja en 2005, pero Melania ya habría renegociado sus términos en 2017, señala Page Sexi, lo que coincidiría con la carrera de Donald Trump por la presidencia de Estados Unidos.

En medio de la imputación de cargos contra Donald Trump, su esposa Melania quiere permanecer fuera de los focos. Foto: Michael Reynolds. EFE / EFE

Esta nueva revisión, no obstante, ha llamado la atención precisamente por los recientes problemas legales que enfrenta el expresidente.



Melania Trump también ha solicitado un aumento en su fortuna personal y en el número de propiedades a su nombre.



Aunque la razón exacta detrás de estas peticiones no ha sido revelada, se especula que podrían estar relacionadas con las crecientes facturas legales y las investigaciones en curso que enfrenta Donald Trump.

Melania Trump Foto: Gabriella Audi. AFP

Un aspecto llamativo de esta renegociación es el acuerdo que Melania habría obtenido a cambio de permanecer al lado de su esposo, incluso después de que él fuera declarado culpable de difamar a la escritora y periodista Jean Carroll, quien lo acusó de abuso sexual.



Como parte de este veredicto, Donald Trump deberá indemnizar a Carroll con aproximadamente cinco millones de dólares.



El acuerdo prematrimonial renegociado de Melania Trump también plantea importantes implicaciones para su futuro y el bienestar financiero de su familia.

REDACCIÓN INTERNACIONAL