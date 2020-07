Trump retoma el discurso desafiante pese al repunte de casos en EE.UU.

El giro de 180 grados que dio el presidente Donald Trump la semana pasada frente al coronavirus duró muy poco.

Este lunes, el mandatario republicano regresó a su estrategia de presión contra los estados del país para que aceleren su reapertura económica, volvió a sugerir que los tapabocas no sirven para frenar la pandemia y desempolvó la promoción de medicamentos que la propia comunidad médica de su país dejó de recomendar para el tratamiento de la enfermedad.



El primer bombazo lo soltó durante una visita a Carolina del Norte en la que se enfocó en los avances para conseguir una vacuna y minimizó lo que los expertos han llamado un segundo pico de covid-19, que ha provocado la emergencia en casi 30 estados del país.



“Realmente creo que muchos gobernadores deberían estar reabriendo sus estados y no lo están haciendo”, dijo Trump volviendo a su estrategia de finales de abril y mayo cuando empujó a las autoridades para que levantaran las restricciones y reactivaran la economía.



Fue esa presión, coincide la mayoría, la que provocó el rebrote que se viene presentando desde entonces, especialmente en estados controlados por autoridades republicanas que acataron sus instrucciones.

esde finales de junio, además, se han muertos otras 22.000 personas. Foto: Getty Images

En el país ya van casi 4 millones y medio de infectados y la cifra de muertos se acerca a las 150.000 personas.



Pero casi la mitad de esos contagios se han presentado en el último mes y las dos terceras partes en estados controlados por gobernadores republicanos. Desde finales de junio, además, se han muertos otras 22.000 personas y de una semana para acá, EE. UU. comenzó a promediar mil decesos diarios.



De hecho, una gran mayoría de esos estados han tenido que dar reversa a su reactivación y tuvieron que reimponer muchas de las medidas de control que se habían levantado. Entre ellas el cierre de bares y otros negocios y el uso obligatorio de máscaras.



“22 estados han tenido que volver a cerrar cosas que habían abierto. Es el mismo mensaje que el presidente usó antes y creo que es un error regresar a ese tipo de mensajes cuando estamos viendo una explosión de contagios alrededor del país”, dijo el gobernador de Maryland Larry Hogan, que es republicano, pero quien ha criticado a Trump por su manejo de la pandemia.



El presidente, además, también promovió este lunes un video en el que un grupo de doctores sostiene que “las máscaras no son necesarias” ya que la hidroxicloroquina, cuando se combina con otras drogas es una “cura” para le enfermedad.



Precisamente esa droga que Trump defendió en el pasado pero que numerosos estudios, incluidos varios hechos por su administración, indican que no es un tratamiento efectivo.



El video, gracias en parte al respaldo del presidente, se volvió viral, pero fue suprimido luego tanto de Twitter como de Facebook por distribuir información falsa.



El regreso del líder republicano a posiciones que al parecer había abandonado, vuelve a ponerlo en contravía de las recomendaciones dadas por expertos en epidemiología como el doctor Anthony Fauci, jefe del Instituto Nacional para las Alergia y Enfermedades Infecciosas que volvió a insistir hace pocos días en que el uso de máscaras es vital y que el país pagará un precio muy alto si no impone medidas efectivas para frenar la propagación.

En California (foto) echaron para atrás la reapertura debido al repunte de casos durante los últimos días. Foto: AFP

La semana pasada, y probablemente guiado por los números en las encuestas que lo “rajan” en el manejo del coronavirus e indican que su reelección está en problemas, Trump cambió de tono y por primera vez respaldo con energía el uso de las máscaras.



Reconoció, además, el rebrote que se viene presentando y dijo que la situación “probablemente se agravará antes de mejorar”.



Tuvo, a su vez, que cancelar los eventos públicos programados para la Convención Nacional Republicana en Jacksonville, Florida, donde estaba previsto que recibiera la nominación de su partido para las elecciones presidenciales.



Eso luego de concluir que sería contraproducente realizar un evento de esa magnitud en un estado que se ha convertido en el epicentro de la enfermedad en el país.



Esta semana, además, recibió otro golpe de realidad al confirmarse que Robert O’Brien su Asesor de Seguridad Nacional, contrajo la enfermedad.



Pero sus comentarios y trinos de este lunes indican que el presidente, al parecer, nunca cambió de opinión. De hecho, los principales medios del país sostienen que su cambio de postura de la semana pasada fue a regañadientes y luego que sus asesores le advirtieran que si no cambiaba de dirección sus chances de reelección podrían esfumarse.



SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON