Trump vuelve a los tribunales en Nueva York: este martes empieza juicio por difamación

Al día siguiente de su contundente victoria en Iowa, Donald Trump, es esperado este martes para un juicio por difamación en Nueva York entablado por una escritora que ya le ganó otro juicio por agresión sexual el año pasado.



El ex presidente republicano, que aspira a volver a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre, anunció el jueves pasado su intención de acudir a la corte para defenderse de las acusaciones de E. Jean Carroll, de 80 años, excolumnista de la revista Elle, que le reclama 10 millones de dólares por daños sufridos en su reputación profesional.

"Nunca en mi vida he visto a esa mujer (...) No tengo ni idea de quién es", repitió la semana pasada Donald Trump sobre la escritora, a la que ha tildado de "mentirosa" y "tarada" tras ser condenado a pagarle, en otro juicio en mayo del año pasado, más de 2 millones de dólares por agresión sexual producida en 1996 y casi 3 millones también por otro caso de difamación en octubre de 2022. Trump ya apeló el fallo.



El juicio que se inicia este martes con la selección del jurado, se centra en unas declaraciones que hizo el republicano de 77 años en junio de 2019, después de que la periodista mencionó las acusaciones de violación en un artículo en una revista.



En aquel momento el entonces presidente aseguró que Carroll "no era su tipo" y que se había inventado toda la historia para "vender su nuevo libro".

E. Jean Carroll, periodista que señala a Trump de difamación. Foto: EFE/EPA/JUSTIN LANE

El juicio sufrió atrasos por disputas de procedimiento.



Como señal de las tensiones que rodean el nuevo juicio, el juez ha instruido que se mantenga secreta la identidad de los miembros del jurado.



En un intento de prevenir que se convierta la vista en mitin político, el juez instructor Lewis Kaplan dejó claro que "lo único que está en juego en el juicio son los daños causados a la Señora Carroll por las declaraciones" que considera "difamatorias", "falsas" y "maliciosas".



La abogada de Carroll, Roberta Kaplan, escribió el pasado viernes al juez para advertirle del riesgo de que la presencia del republicano genere un "caos" en la vista.



Según un documento del expediente judicial, Trump solicitó el aplazamiento del juicio para poder asistir al funeral de su suegra, Amalija Knavs, el jueves en Florida.



Pero el juez denegó la petición recordándole que el miércoles por la noche tenía previsto participar en un mitin en New Hampshire, en la segunda cita de las primarias en su anhelo de volver a la Casa Blanca de la que le desalojó el demócrata Joe Biden hace casi cuatro años.



Con el del martes, el magnate republicano tiene al menos seis citas judiciales civiles y penales pendientes, pero hasta ahora no parece que le hayan hecho mella en su carrera política.

La fotografía policial del expresidente Donald Trump. Foto: Oficina del sheriff del condado de Fulton/AFP

Este lunes, Trump ganó ampliamente a sus principales contrincantes dentro de su partido, Nikki Haley y Ron DeSantis en la primera cita de las primarias realizadas en el gélido estado de Iowa, mientras espera la cita de New Hampshire el miércoles.



Con su habilidad habitual, el republicano ha transformado cada inculpación y cada comparecencia en los tribunales en tribuna política, multiplicando los insultos y acusaciones contra fiscales y jueces a los que acusa de "caza de brujas" para impedirle ganar en noviembre.



"No vienen por mi, vienen contra ustedes (...) Simplemente estoy en medio del camino", escribe en mayúsculas en sus redes sociales a sus seguidores.



En plena campaña para las primarias, este juicio podría suscitar de nuevo la cuestión sobre el comportamiento de Trump con las mujeres, pues ha sido acusado en varias ocasiones de agresión sexual, aunque nunca ha sido condenado por lo penal.

