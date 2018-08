Presidente Trump visitará Colombia en diciembre

El presidente Donald Trump tiene previsto viajar a Colombia en diciembre de este año, anunció este viernes la Casa Blanca.

Según un comunicado expedido por la Oficina de Prensa, el presidente republicano visitaría el país tras participar en la Cumbre del G-20 que se realizará en Argentina.



"El presidente está interesado en discutir con el gobierno Iván Duque oportunidades para mejorar la colaboración en seguridad, lucha antinarcóticos y asuntos regionales", dice el comunicado.



El presidente de EE. UU. ya había cancelado súbitamente un viaje previsto al país en abril de este año que incluía una parada en Lima para la Cumbre de las Américas.

En ese momento el mandatario justificó su decisión dada la inminencia de una respuesta militar de su país en Siria tras un ataque con armas químicas que le costó la vida a unos 40 civiles y que se le atribuyó al régimen de Bashar Al Assad.



En su reemplazo viajó el vicepresidente Mike Pence a Lima pero la parada en Colombia se canceló del todo.



Aunque el presidente Duque probablemente sostendrá un encuentro con Trump durante la asamblea anual de Naciones Unidas a finales del mes entrante en Nueva York, lo más probable es que solo sea un breve charla lo cual convierte la cita de diciembre en el primer encuentro formal entre ambos.



Duque ya había visitado la capital estadounidense durante el verano cuando aún no se había posesionado todavía.



Ese viaje, sin embargo, no coincidió con la agenda de Trump. En su lugar, el presidente colombiano se entrevistó con el vicepresidente Pence y con el secretario de Estado Mike Pompeo.



La semana entrante visitará esta capital el Canciller Carlos Holmes Trujillo. Y si bien su agenda es amplia, parte de ella estará relacionada con los detalles del encuentro con el presidente Duque.



Sin lugar a dudas, y por eso lo menciona de manera específica el comunicado, el tema más importante para Trump en su agenda con Colombia es el narcotráfico y el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos en años pasados. Tanto que en septiembre del 2017, el mandatario amenazó con descertificar al país si la tendencia no cambiaba.



La mayoría opina, sin embargo, que Duque contará con un margen de espera para producir resultados pues acaba de llegar al poder. Así mismo, por que defiende una aproximación de mano dura frente al narcotráfico que se alinea con los intereses y objetivos de esta Casa Blanca.



Dicho eso, Trump ha demostrado que es impredecible y no sería extraño que critique al actual gobierno también.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

Twitter: @sergom68