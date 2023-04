Trump, quien debe ser oficialmente acusado el martes de comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels durante su campaña presidencial en 2016, buscará defenderse de los cargos penales en su contra.



Joe Tacopina, uno de sus abogados anunció que se declarará "no culpable", por lo que se puede esperar un largo juicio en este histórico caso nunca antes vivido por un expresidente de los Estados Unidos.



En su búsqueda de una defensa sólida, el expresidente ha contratado al exfiscal federal Todd Blanche para que le ayude a defenderse de los cargos penales presentados por el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg.



Donald Trump comparece este martes ante un juez en Manhattan para escuchar los cargos por los que será procesado en el caso de un pago en negro para comprar el silencio de una actriz porno, en la primera imputación penal a un expresidente estadounidense.



El republicano, de 76 años, llegó el lunes a Nueva York a bordo de su avión privado desde su mansión Mar-a-Lago en Florida, donde reiteró sus denuncias de que es víctima "de una caza de brujas" en plena campaña para llegar de nuevo a la Casa Blanca en las elecciones de 2024, en las que esta imputación ha irrumpido con imprevisibles consecuencias.



El abogado de Trump, Joe Tacopina, confirmó el lunes que Todd Blanche se ha unido al equipo de defensa.

Donald Trump, Stormy Daniels, Michael Cohen y Alvin Bragg, los cuatro protagonistas en la investigación que llevó al expresidente republicano a comparecer ante la justicia este martes. Foto: Archivo EL TIEMPO

"No hay un abogado principal", dijo Tacopina. "Nos vemos mañana en el tribunal". Según el letrado, Trump no estará esposado.



El multimillonario comparecerá ante el juez de origen colombiano, Juan Merchan, quien supervisó el juicio por fraude fiscal de la Trump Organization el año pasado.



Este magistrado "ME ODIA", escribió Donald Trump el viernes. El juez le leerá la acusación y podrá preguntarle si se va a declarar culpable o no culpable. Si se le pregunta, Donald Trump se declarará "no culpable", dijo su abogado.



La audiencia también se puede utilizar para establecer las condiciones para su liberación y fijar la próxima cita judicial.

El nuevo abogado en el equipo de Trump representó a Manafort, expresidente de la campaña de Trump, en un caso presentado por el predecesor de Alvin Bragg (fiscal encargado de la actual investigación contra Donald Trump), Cyrus Vance Jr, alegando fraude hipotecario y otros delitos.

