Los mensajes de Kim Jong-un y otros líderes a Trump tras contagiarse

Los mensajes de apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su esposa, Melania, positivos por coronavirus, se han multiplicado y dirigentes de todo el mundo han deseado una pronta recuperación a la pareja presidencial.



De Corea del Norte hasta Brasil, pasando por los principales países europeos, los dirigentes mundiales, adeptos o detractores de las políticas de Trump, le han deseado que se restablezca totalmente y cuanto antes.



(Le puede interesar: En medio de la campaña, Trump despacha desde un hospital)

También su principal adversario en este momento, el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, le deseó una "pronta recuperación" y dijo que él y su esposa rezan para que sane. Pero también le pidió no hacerse el "duro" con la pandemia y "usar mascarilla".



Barack Obama, predecesor de Trump en la Casa Blanca, transmitió sus "mejores deseos" al mandatario y a todos los enfermos de covid-19 en Estados Unidos. "Estamos en medio de una batalla política en este momento (...) pero recordemos que todos somos americanos y seres humanos y queremos que todo el mundo sane, independientemente de su partido político", dijo, refiriéndose a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.



(Lea además: Regeneron, el tratamiento experimental que recibe Trump para el covid)



El primer ministro británico, Boris Johnson, que también tuvo coronavirus y pasó algunos días en cuidados intensivos en abril, fue uno de los primeros dirigentes en enviar sus mejores deseos a Trump y a su esposa.



Especialmente caluroso fue el mensaje del presidente ruso Vladimir Putin. "Estoy convencido de que su vitalidad natural, su fortaleza de espíritu y su optimismo le ayudarán a vencer a este peligroso virus", dijo el presidente ruso en un telegrama enviado a su homólogo estadounidense.



Tal vez el mensaje más insólito fue el del líder norcoreano, Kim Jong-un, no por su contenido sino porque es la primera vez, según la agencia de prensa surcoreana Yonhap, que Kim envía un mensaje de solidaridad a un dirigente que tiene coronavirus. El líder "dijo que espera sinceramente que se recuperen lo antes posible. Espera que lo superen. Les envió un cordial saludo", anunció este sábado la agencia estatal norcoreana KCNA.



(En otras noticias: Corea del Norte se disculpa por matar a funcionario surcoreano)



Las relaciones entre Trump y Kim eran glaciales al comienzo del mandato del presidente estadounidense pero mejoraron de repente a partir de junio de 2018, con tres encuentros cara a cara. Estas conversaciones no desembocaron en resultados concretos sobre la desnuclearización de Corea del Norte.



El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, aseguró a mediados de septiembre que las negociaciones proseguían entre bastidores. Trump presenta su estrecha relación con Kim como uno de sus logros en política exterior.



(Siga leyendo: ¿Quién es Hope Hicks, la asesora de Trump que se contagió de covid-19?)



Vale la pena recordar que Donald Trump anunció el viernes que dio positivo por coronavirus. Al final del día, fue trasladado en helicóptero a un hospital militar a las afueras de Washington. Está recibiendo un tratamiento experimental con anticuerpos sintéticos y padece fatiga, anunció el médico de la Casa Blanca sin dar más detalles sobre los síntomas del presidente.



AFP