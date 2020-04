Trump ordena suspender los fondos de Estados Unidos a la OMS

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ordenó este martes, en plena pandemia del coronavirus, congelar los fondos que su Gobierno aporta a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Ordeno a mi Gobierno suspender los fondos a la OMS mientras reviso su conducta para determinar el rol de la organización y su grave mal manejo y encubrimiento de la expansión del coronavirus", anunció Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.



Según el mandatario, la entidad internacional no hizo un buen trabajo para alertar al mundo sobre el peligro del virus.



"La OMS no logró obtener, examinar y compartir información de forma oportuna y transparente sobre el coronavirus", comentó.



También criticó la "desastrosa" actitud de la OMS de "no oponerse a las restricciones de los viajes desde China y otras naciones, lo que fue una posición peligrosa y costosa".



Este mismo martes, Mike Pompeo, el secretario de Estado de Trump, había dejado ver la actitud de su gobierno frente a la OMS, diciendo que querían "un cambio fundamental".



"La OMS, en su historia, ha hecho un buen trabajo. Desafortunadamente, aquí no le dio al blanco", dijo Pompeo, refiriéndose a la actual pandemia, en una entrevista con el programa radial 'Good Morning Orlando'.



Tendencias EL TIEMPO

*Con información de Efe y AFP