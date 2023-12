El Supremo de Michigan rechaza inhabilitar a Trump por su rol en el asalto al Capitolio

El Tribunal Supremo de Michigan rechazó este miércoles descalificar al expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021), precandidato a los comicios de 2024, de las elecciones a la Casa Blanca por su rol en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.



El fallo en Michigan contrasta con la decisión la semana pasada del Tribunal Supremo de Colorado, que sí descalificó a Trump para las elecciones de 2024 bajo la misma premisa legal.



Los demandantes -a los que Colorado dio la razón en un fallo sin precedentes- apelaban a la Enmienda 14 de la Constitución, que prohíbe a personas que han participado en una insurrección ocupar un cargo de elección popular.



Esa enmienda fue aprobada en 1868, después de la Guerra Civil en Estados Unidos, para evitar que personas asociadas con los alzados sureños de la Confederación pudiesen llegar al poder.



El 6 de enero de 2021, partidarios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, protestan frente al Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC. Foto: ALEX EDELMAN / AFP

A diferencia de Colorado, en Michigan los magistrados defendieron que el caso plantea una duda política que no debe ser resuelta por la Justicia y rechazaron la demanda sin ni siquiera celebrar un juicio.



Estas sentencias, de momento, solo afectan a Colorado y Michigan, ya que en el sistema federal estadounidense cada estado -y no la nación- es responsable de organizar los comicios. Los tribunales en Montana también rechazaron un caso parecido.



La campaña presidencial de Trump anunció tras la sentencia en Colorado su intención de recurrir ante al Tribunal Supremo de Estados Unidos para garantizar que el exmandatario esté en las papeletas electorales en todos los estados del país.



"Tenemos confianza plena de que el Supremo fallará rápidamente a nuestro favor", aseguró el portavoz Steven Cheung.



Ese movimiento dejaría en manos del Supremo -en caso de que opte por aceptar el recurso- la decisión final sobre si la Enmienda 14 puede emplearse al caso de Trump y si este puede, o no, presentarse a las elecciones presidenciales de 2024.



Seis de los nueve integrantes del Alto Tribunal son considerados conservadores, tres de ellos nominados por el propio Trump durante su mandato.



Las primarias republicanas empiezan el próximo 15 de enero con los caucus de Iowa y Trump parte como favorito según todas las encuestas para volver a enfrentarse al actual presidente, el demócrata Joe Biden, en los comicios de noviembre a la Casa Blanca.

EFE