El expresidente Donald Trump está de vuelta en el ruedo presidencial desde el pasado sábado cuando le dio inicio a su campaña presidencial en Waco, Texas, localidad donde hace 30 años una secta armada se enfrentó a las autoridades federales.



Sin embargo, más allá de sus promesas de campaña para hacerse al frente de los republicanos en la campaña presidencial, aseguró hace poco que sería "arrestado" -hecho que no ocurrió- el 21 de marzo en Nueva York en un caso que involucra el pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels, justo antes de las presidenciales de 2016, presuntamente para que evite hablar de una supuesta relación amorosa entre ambos.



Trump, que el sábado reiteró que competirá en las elecciones de 2024, niega los cargos.

El caso, en manos de la fiscalía, podría haber violado las normas que rigen el financiamiento de las campañas electorales y derivar en una acusación penal contra el expresidente de 76 años, casado con Melania Trump. Para el expresidente, se trata de "una cacería de brujas y una investigación falsa tras otra". Miles acudieron a verlo, pero no llegaron a ser los 15.000 asistentes que las autoridades locales habían previsto.



Donald Trump minimizó este sábado las investigaciones en su contra por presuntos pagos indebidos, en el inicio de su campaña presidencial en Waco, Texas, localidad donde hace 30 años una secta armada se enfrentó a las autoridades federales.



"El fiscal del distrito de Nueva York, bajo los auspicios y la dirección del 'departamento de la injusticia' en Washington DC, me estaba investigando por algo que no es un crimen, no es un delito menor", dijo el exmandatario estadounidense ante sus partidarios, en el aeropuerto regional de Waco.

Donald Trump aseguró su inocencia este sábado, al celebrar su primer acto de campaña para las elecciones presidenciales de Estados Unidos en la localidad texana de Waco. Foto: EFE

Trump arremete contra los fiscales

Trump ha arremetido contra los fiscales que investigan casos en su contra, a quienes considera una "escoria humana" o "maníacos de la izquierda radical".



Sus seguidores llegaron a Waco al menos un día antes en casas rodantes, camionetas y portando banderas con las frases "Trump 2024" y su ya famoso lema "Make America Great Again" (Haz Estados Unidos grande otra vez), en esta ciudad de 130.000 habitantes al sur de Dallas.



El ex presidente de Estados Unidos y la cantante nunca han tenido buena relación.. Foto: Jim Lo Scalzo. EFE / Caroline Brehman. EFE

Otro cartel dice que los demócratas, sus rivales políticos, "son comunistas". En las afueras del aeropuerto también se vendieron camisetas con la frase "Dios, Armas, Trump en Waco, Texas".



Waco es el "epicentro del movimiento patriota", estimó Peter Christian, de 55 años, colaborador de la agrupación religiosa Davidianos de la Rama, ahora llamada "The Lord Our Righteousness" (El Señor Nuestra Rectitud).

En 1993, el mundo estuvo pendiente durante 51 días, entre fines de febrero y mediados de abril, del asedio del FBI a un rancho de los Davidianos en Waco en el que se habían atrincherado seguidores armados de su líder David Koresh.



Setenta y seis miembros de la secta, incluidos Koresh y 20 niños, fueron encontrados muertos después del incendio del rancho. También murieron cuatro policías durante enfrentamientos con sus seguidores semanas antes.



En el lugar del incidente, donde ahora se erige un memorial, flamean las banderas de "Trump 2024". Trump no se refirió al hecho. Su portavoz, citado por la prensa, dijo que se eligió Waco por su ubicación céntrica y su fácil acceso desde otras ciudades en el estado.

¿Quién es Stormy Daniels?

Stephanie Clifford nació en Luisiana, estado en el sur de EE. UU. En su libro reveló que tuvo una infancia difícil en medio de la pobreza y constantes abusos sexuales.

En el libro, que salió a la venta este martes, Stormy Daniels describe su presunta aventura con Donald Trump antes de ser elegido presidente. Foto: AFP

Cuando era adolescente, se mudó a California para incursionar en el entretenimiento para adultos. En esta industria, donde se dio a conocer con el nombre de Stormy Daniels, Clifford ha trabajado como bailarina exótica, actriz, directora y productora de películas pornográficas.



Clifford cuenta que en 2006 conoció a Donald Trump en un torneo de golf en Lake Tahoe, Nevada. Según ella, el guardaespaldas de Trump la llevó a su habitación, donde esperaba cenar con él, pero luego hubo una relación íntima.



Stormy Daniels aseguró que Trump le prometió incluirla en su programa televisivo El Aprendiz y que por eso accedió a tener relaciones con él, hasta que el entonces empresario le confirmó en 2018 que no podría participar.



En entrevista con la cadena CBS, Daniels reveló que en 2011 negoció para contarle sobre su relación con Trump a la revista In Touch a cambio de US$ 15.000, pero que el acuerdo se cayó porque Michael Cohen amenazó con demandar a la publicación.

Daniels reveló que en 2011 negoció para contarle sobre su relación con Trump a la revista In Touch a cambio de US$ 15.000, pero que el acuerdo se cayó porque Michael Cohen amenazó con demandar. Foto: Reuters

El presunto romance que involucra a Trump con actriz porno

Los primeros informes de un presunto romance entre Trump y Daniels fueron publicados en octubre de 2011 por el blog The Dirty y la revista Life & Style.



El 12 de enero de 2018, The Wall Street Journal informó que Cohen pagó a Daniels 130.000 dólares en octubre de 2016, un mes antes de las elecciones presidenciales, para evitar que discutiera sobre una aventura que presuntamente tuvo con Trump en 2006. Un abogado de Daniels alegó que el pago fue un encubrimiento, y otros han planteado preguntas sobre pagos de campaña potencialmente ilegales.



El 14 de enero, Cohen negó la existencia de una aventura en nombre de su cliente, Trump, pero el 13 de febrero reconoció haber pagado a Daniels 130.000 dólares, diciendo que el pago se realizó con sus propios fondos.



El 6 de marzo, Daniels entabló una demanda contra Trump alegando que el acuerdo de confidencialidad que ella había firmado sobre el supuesto asunto no era válido porque Trump nunca lo había firmado personalmente. La demanda también alega que el abogado de Trump ha estado tratando de intimidar a Daniels y "asustarla para que no hable".



Al día siguiente, Cohen inició un proceso de arbitraje ex parte que dio como resultado una orden que prohibía a Daniels divulgar "información confidencial" relacionada con el acuerdo de no divulgación. La orden en sí, que los abogados de Daniels llamaban falsa, se suponía que debía permanecer confidencial.

En una entrevista con 60 Minutes el 25 de marzo, Daniels dijo que ella y Trump tuvieron relaciones sexuales una vez, y que luego la amenazaron frente a su hija pequeña, y se sintieron presionadas para luego firmar un acuerdo de confidencialidad.



El 9 de abril, agentes del FBI allanaron la oficina de Cohen y confiscaron correos electrónicos, documentos fiscales y registros comerciales relacionados con varios asuntos, incluido el pago a Daniels. El 26 de abril, Trump, por primera vez, admitió que Cohen lo representa en "el trato de Stormy Daniels".



El nuevo abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, le dijo a Sean Hannity el 2 de mayo que Trump le había reembolsado a Cohen por el pago y dijo que Trump "no conocía los detalles pero sabía sobre el arreglo general, que Michael [Cohen] se encargaría de cosas como esta ", que contradecía el reclamo de Trump sobre Air Force One del 5 de abril de no tener conocimiento del pago.

Michael Cohen, el exabogado de Donald Trump ofreció una rueda de prensa en su casa en Manhattan, antes de salir para la prisión. Foto: Reuters

Otras causas legales contra Donald Trump

Trump también está bajo investigación federal por sus esfuerzos para anular su derrota en las elecciones de 2020 y por incitar los disturbios mortales en el Capitolio que sus partidarios lanzaron para detener la transferencia del poder a Joe Biden.



Pese a ello, Trump advirtió el viernes que una acusación en su contra, podría traer "muerte y destrucción potenciales" que "podrían ser catastróficas".



Sugirió que el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, que investiga el caso de los pagos indebidos, es un "psicópata degenerado que odia a Estados Unidos".



Trump, investigado también por el manejo de archivos clasificados de la Casa Blanca, asegura a menudo ser víctima de un misterioso "deep state" (Estado profundo o Estado en las sombras), en donde él involucra al FBI, una afirmación que muchos consideran una teoría conspirativa.



STEPHANY ECHAVARRÎA

EDITORA INTERNACIONAL

EL TIEMPO