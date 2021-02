Juicio político a Trump: siga aquí los detalles del 'impeachment'

Este martes arranca el segundo juicio político contra Donald Trump, imputado esta vez por "incitar a la insurrección" por su responsabilidad en el asalto al Congreso por parte de sus seguidores el pasado 6 de enero.

El hecho de que ya no esté en el poder hace que Trump no pueda enfrentar la consecuencia automática de un juicio político: la destitución; pero abre la puerta a que lo inhabiliten, lo que quebraría sus incipientes planes de volver a presentarse a unas elecciones presidenciales.



(En contexto: Guía para entender el juicio político en EE. UU. contra Donald Trump)Le contamos qué ocurre, minuto a minuto, durante las audiencias del Senado que se inician este martes 9 de febrero pero que tardarán varios días.

Martes 9 de febrero



12:00 p. m.

Todo listo para arrancar el juicio A una hora para que arranque el juicio (1 p. m.), el Senado está listo para instalar la sesión y dar inicio al 'impeachment' contra el expresidente.



Los nueve legisladores que actuarán como "fiscales" argumentarán que Trump traicionó su juramento como presidente al incitar el ataque del 6 de enero al Capitolio.



La defensa planea decir que el juicio es inconstitucional y que el discurso de Trump está amparado por la Primera Enmienda, la de la libertad de expresión. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp

¿Qué es un juicio político?

A grandes rasgos, un juicio político es un proceso mediante el cual el poder Legislativo puede destituir a un presidente si considera que ha cometido un crimen.



Según refleja la Constitución, el presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles "serán destituidos de su cargo por acusación y condena por traición, soborno u otros crímenes y delitos menores".



Dada la amplitud de la definición, el Congreso puede iniciar el proceso debido a una actividad criminal, abuso de poder o cualquier otra presunta infracción. Caso que esta vez aplica contra el exmandatario, ya que no está actualmente en el poder.



(En otras noticias: Conozca quién es quién en el segundo juicio político contra Trump)

¿Cómo se inicia un proceso de destitución?

Normalmente es el Comité Judicial de la Cámara Baja el que inicia los trámites y emite una resolución con los cargos políticos a "juzgar" contra el presidente, que después deben ser votados por la Cámara de Representantes y eventualmente por el Senado.



Esta vez, sin embargo, por la urgencia del caso, la acusación se sometió directamente al pleno de la Cámara Baja, que la aprobó por 232 votos a favor -diez de ellos republicanos- y 197 en contra el pasado 13 de enero.



La aprobación de un cargo político en la Cámara de Representantes no tiene ninguna consecuencia inmediata por lo que Trump, que en ese momento seguía en el cargo, no tuvo que abandonar sus funciones.



Una vez cumplido ese primer trámite, el Senado recibe los cargos para el juicio político y se consensúan entre los dos partidos las reglas y procedimientos que se seguirán. Aún no está claro si el Senado logrará los votos necesario (dos tercios de los 100 escaños) para aprobar el 'impeachment'.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con agencias

Lea también

- El Senado se alista para dar inicio al juicio político contra Trump

- Defensa de Trump pide al Senado desestimar el juicio político