Trump llega a corte de Washington para defender inmunidad durante asalto al Capitolio

Donald Trump llegó este martes por la mañana a la corte federal de apelaciones de Washington que debe examinar su petición de inmunidad penal como expresidente, informaron varios medios de comunicación estadounidenses.



(Puede leer: Lo que está en juego para la geopolítica mundial con las elecciones en EE. UU.)



El gran favorito de las primarias republicanas para las elecciones presidenciales de noviembre llegó en una caravana de carros negros, según la CNN y el New York Times. En este caso judicial se le acusa de haber intentado alterar los resultados de los comicios de 2020.



(Siga leyendo: El Supremo de EE. UU. acepta caso sobre expulsión de Trump de las primarias de Colorado)

Trump será un mero espectador durante la audiencia. El exmandatario anunció este lunes su intención de viajar a Washington, algo que no era necesario ya que la audiencia es de carácter técnico y Trump no tendrá oportunidad de hablar.



"Asistiré a los argumentos del Tribunal Federal de Apelaciones sobre la inmunidad presidencial en Washington DC. Por supuesto, como presidente de los Estados Unidos y comandante en jefe, tenía derecho a inmunidad", dijo el exmandatario republicano en un mensaje en redes sociales.



Trump ingresó al edificio judicial en una caravana motorizada poco antes de las 09:30 a.m. hora local, fuera del alcance de las cámaras que esperaban al exmandatario.



El caso sobre la inmunidad está ahora en la corte de apelaciones porque en diciembre la jueza que lleva el caso penal, Tanya Chutkan, rechazó archivar las peticiones de Trump para archivar el caso por inmunidad presidencial pero acordó suspender el procedimiento mientras apela la decisión.



Es probable que, una vez que la corte de apelaciones emita su fallo, alguna de las partes recurra nuevamente y el caso termine en el Tribunal Supremo de Estados Unidos.



El expresidente busca así evitar el juicio por el que está acusado de varios delitos -el más grave el de conspiración para obstruir un procedimiento oficial- que podrían acarrearle un máximo de 55 años de cárcel.



El inicio del juicio está previsto en un principio para el 4 de marzo de 2024 en la capital federal, coincidiendo de pleno con el proceso de elecciones primarias.



El litigio sobre la inmunidad, sin embargo, puede convertirse a su vez en una estrategia dilatoria por parte del equipo legal del expresidente para retrasar esa fecha.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información AFP y EFE