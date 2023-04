El expresidente estadounidense Donald Trump continúa en la carrera por las elecciones de 2024 y en medio de su campaña ha hecho varias declaraciones que han generado controversia. Por supuesto, obviando el juicio que se adelanta en su contra.



En una de estas aseguró que retirará de las calles a los vagabundos y drogadictos que pueblan las ciudades del país.



"Nuestras ciudades, que alguna vez fueron grandes, se han convertido en pesadillas inhabitables e insalubres, rendidas a las personas sin hogar, a los drogadictos, los violentos y peligrosamente trastornados", señaló en un comunicado.

Según él, las personas sin hogar no tienen derecho a convertir "cada parque y acera en un lugar que ocupen y en el que consuman drogas", además de señalar que "los estadounidenses no deberían tener que pasar por encima de montones de jeringuillas y desechos mientras caminan por una calle en una ciudad hermosa", o que lo fue.



(Siga leyendo: Biden anunciará candidatura a la reelección el 25 de abril: The Washington Post).



Pero esto no es todo, pues en una reciente aparición en Florida decidió arremeter contra quien muy posiblemente será su contrincante en los comicios: el actual presidente de EE. UU., Joe Biden. Trump utilizó la expresión ‘gaga’ para señalar que está loco.



“Habla duro cuando debe hablar suave y habla suave cuando debe hablar duro. No sabe lo que dice. Está 'gaga' y luego sale al escenario andando así de esa manera”, expresó frente a los micrófonos.

Recordemos que mucho se ha dicho acerca de que Biden tiene intención de anunciar su candidatura a la reelección en 2024. De hecho, según The Washington Post lo haría este mismo martes.



El formato elegido para hacer el anuncio sería un video, y su lanzamiento coincidiría con la fecha en la que el mandatario anunció su candidatura ganadora a las elecciones presidenciales de 2020, relata EFE.

