La justicia estadounidense parecía el viernes a punto de hacer públicos documentos judiciales que levantarían el velo sobre los motivos del registro sin precedentes llevado a cabo esta semana en la mansión del expresidente Donald Trump en Florida.



La operación, calificada de "operación política" por los seguidores del magnate republicano, fue realizada el lunes en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach, por agentes del FBI, la policía federal estadounidense.



Según la prensa, el allanamiento se debió al posible mal manejo de documentos clasificados que Trump se habría llevado tras dejar la Casa Blanca en enero de 2021.



El Washington Post reportó que algunos de los documentos buscados podrían incluso relacionarse con el arsenal nuclear estadounidense. Pero temprano el viernes Trump denunció en su red social Truth Social que el FBI podría haber estado "colocando información" en su residencia.

La presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo este viernes que no había sido informada de los motivos del allanamiento, pero recordó que la ley regula estrictamente la posesión de documentos confidenciales.



"Debe reconocerse que esta información, tal como se ha divulgado - se sabrá más posteriormente-, es altamente confidencial, muy por encima del nivel de 'top secret'", dijo en una conferencia de prensa, en la que habló de un asunto potencialmente "muy grave".



Allanamiento del FBI a la casa Trump. Foto: EFE

¿Qué dice Trump sobre la revelación de los documentos?

La muy inusual disposición del Departamento de Justicia de hacer pública la orden de allanamiento, anunciada el jueves por el fiscal general Merrick Garland, fue bien recibida por el expresidente.



El expresidente aceptó este viernes la petición hecha por el fiscal general, Merrick Garland y, en un nuevo giro de guion, animó a la publicación "inmediata" de la orden de registro a su casa.



En dos mensajes publicados en la red social Truth, el exmandatario respondió a Garland, quien unas horas antes había solicitado autorización a un tribunal del sur de Florida para que hiciera pública dicha orden, algo a lo que Trump podría haber presentado objeciones si así lo hubiera deseado.



"No solo no me voy a oponer a la publicación de documentos relacionados con la redada impropia de EE. UU., injustificada e innecesaria de mi casa en Palm Beach (Florida), sino que voy un paso más allá y animo a su publicación inmediata", escribió

Trump.



El exmandatario tildó lo ocurrido de uso político de la fuerza de la ley, sacó pecho por el supuesto apoyo que tiene en las encuestas y acusó la operación de estar orquestada por la izquierda radical y por sus enemigos políticos.

Simpatizantes apoyan a Trump tras allanamiento del FBI. Foto: Bloomberg

La reacción de los republicanos

El allanamiento en Mar-a-Lago desató una tormenta política en un país ya muy dividido y se produce cuando Trump evalúa postularse nuevamente a la Casa Blanca.

De hecho, un grupo de congresistas republicanos exigió este viernes al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, que más allá de publicar la orden de registro de la casa de Donald Trump y el inventario de lo requisado, expliquen cuál es la presunta "amenaza nacional" que propició el allanamiento.



"El público estadounidense merece respuestas y, sin duda, nuestra responsabilidad como Congreso es asegurarnos de que brindamos la supervisión adecuada. Aparentemente publicarán la orden y el inventario, pero aún dejará muchas preguntas sin respuesta", criticó Mike Turner, congresista de Ohio y el republicano de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara.



Garland compareció el jueves ante la prensa para decir que él mismo autorizó la orden de registro de la mansión en Mar-a-Lago del expresidente y que solicitó a un tribunal de Florida que haga público tanto ese mandato como el inventario de lo requisado por el FBI.



El público estadounidense merece respuestas FACEBOOK

Según explicó Turner, aunque estos documentos se publiquen, los republicanos quieren que el FBI y el fiscal general "revelen a este comité la amenaza inminente a la seguridad nacional en la que basaron su decisión".



"Nuestro comité está destinado a trabajar con información clasificada, no hay nada que sea objeto de esto que no se nos pueda revelar. También somos el comité que se ocupa del tema de las amenazas a la seguridad nacional y queremos saber cuál era esta amenaza inminente a la seguridad", insistió.



También, añadió, están "muy preocupados" por "los inquietantes informes de que hubo un informante, tal vez incluso alguien encubierto en Mar-a-Largo" cercano al expresidente.



En este sentido, apuntaron que han enviado una carta al director del FBI, Christopher Wray, exigiendo que les revele el proceso por el que se utilizó ese informante.

*Con información de AFP y EFE

