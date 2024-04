Donald Trump recibe doble golpe en las cortes de Estados Unidos: ¿cómo lo afectan?

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump recibió este jueves dos golpes judiciales en dos estrados de distintos estados del país. El primero ocurrió en Georgia, luego de que el juez Scott McAfee rechazó la petición de sus abogados para desestimar el caso que tiene abierto en ese estado por injerencia electoral.

El segundo se dio poco después en Florida, cuando la jueza Aileen Cannon también rechazó desechar la acusación que enfrenta el republicano por el mal manejo de documentos clasificados.

Por un lado, en el estado de Georgia, Trump y otros 18 ‘cómplices’ están acusados de formar una asociación delictiva con el objetivo de intentar torcer los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, las cuales terminó ganando el demócrata Joe Biden. Según la fiscalía que lleva la carga probatoria del caso, Trump y sus colaboradores presionaron a funcionarios del gobierno de Georgia para que alteraran los resultados de los escrutinios en los comicios que el entonces mandatario perdió por poco menos de 12.000 votos.

Además, el ente acusador también asegura que el republicano insistía en que había ganado las elecciones y hacía acusaciones de fraude sin fundamento.

Ante estas acusaciones, los abogados de la defensa alegaron que las declaraciones de Trump están protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, el juez McAfee alegó que las pruebas que aportaron no fueron suficientes para probar esa tesis.

Aunque este se configura como un revés para el exmandatario, que busca nuevamente volver a ser el inquilino de la Casa Blanca en las presidenciales de noviembre, a mediados de marzo el juez McAfee desestimó seis de los 41 cargos que configuran el caso de Georgia. El juez le dijo el pasado 13 de marzo a la fiscalía que los cargos no estaban suficientemente bien argumentados.

Este juicio, de momento, no tiene fecha de inicio. Sin embargo, según analistas de The New York Times, “parece poco probable que Trump vaya a juicio en Georgia antes de las elecciones presidenciales”.

De otro lado, el segundo golpe judicial que recibió Trump tiene que ver con la denegación de una moción basada en la Ley de Registros Presidenciales interpuesta por la defensa de Trump para desestimar el caso en Florida.

El procedimiento legal buscaba desechar 32 cargos por “retener intencionalmente y no entregar documentos que contienen información de defensa nacional”, como también los restantes, relativos a la “obstrucción de la justicia”. “La Ley de Registros Presidenciales no proporciona una base previa al juicio para desestimar” los cargos, señaló en el documento la jueza, quien fue nominada durante el mandato de Trump.

De acuerdo con el fiscal especial Jack Smith, que lleva este caso, Trump es señalado de “retener información de seguridad nacional” cuando abandonó la Casa Blanca en enero de 2021. De acuerdo con las pruebas, Trump se habría llevado varias cajas con dossieres con datos secretos a su mansión de Mar-a-Lago, en Florida. Por este caso, el exmandatario también está acusado de falso testimonio. El juicio, que estaba programado para el 20 de mayo, aún está pendiente de una nueva fecha por parte de Cannon.

En total, Trump enfrenta cuatro casos penales en su contra, una inédita carga legal para un político estadounidense que aspira a un nuevo mandato presidencial. Según analistas, de todos los líos judiciales que tiene, el más grave es el de Georgia. Los otros dos que enfrenta están en los estrados de Nueva York y Washington.