Donald Trump quiso pintar su avión para que se pareciera al presidencial

Bob Woodward, el periodista que desentrañó el escándalo de Watergate, que puso en el ojo del huracán al expresidente de Estados Unidos Richard Nixon, y el también periodista político Robert Costas, están por sacar Peril, un libro sobre los secretos de los últimos días del gobierno de Donald Trump.



Y aunque el libro aún no está disponible, ya generan revuelo algunos apartes publicados por el diario The Independent, del Reino Unido, en los que se revelan algunas excentricidades de Trump en plena campaña para su reelección, que perdió frente a Joe Biden.



El episodio más destacado es cuando el multimillonario consideró la posibilidad de pintar su avión privado, un Boeing 757, de tal forma que su diseño fuera similar al avión presidencial.



De esta forma, Trump buscaba burlarse de alguna manera de su contrincante demócrata.



Y esta, si bien es de las más curiosas, no es la revelación más grande hasta el momento. La mayor de ellas tiene que ver con la disputa comercial y diplomática entre EE.UU. y China.



De acuerdo con los apartes publicados, el general Mark Milley, quien ejercía como jefe del Estado Mayor Conjunto, intentó frenar un posible conflicto con el gigante asiático.



Los detalles de las acciones de Milley para que la política exterior de Trump no terminaran en un conflicto internacional de mayores proporciones no han sido aún revelados, pero desde ya amenazan con estremecer el mundo político estadounidense.



Pero también lo harían los relatos alrededor de los últimos días de Trump en el poder, en medio de protestas, acciones judiciales con las que pretendió quedarse en la Casa Blanca e incluso “comportamientos psicóticos”.



