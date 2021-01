¿Qué se sabe del partido que Donald Trump estaría considerando crear?

Luego de días de tensión en Estados Unidos y una salida de la Casa Blanca a regañadientes, el expresidente Donald Trump considera formar un nuevo partido político, tema que ha conversado con colaboradores y allegados, según informó The Wall Street Journal.



¿Qué tan probable es que se forme el partido?

Es una idea que tal vez no tenga futuro. "Cualquier esfuerzo por iniciar un nuevo partido probablemente enfrentaría una intensa oposición por parte de los funcionarios del partido republicano, a quienes les irritaría la idea de que Trump retire el apoyo de los candidatos republicanos", escribió el medio estadounidense.



Por su parte, The Guardian explicó que republicanos y personas cercanas a Trump no creen que este vaya a integrar realmente un nuevo partido y que "la motivación de Trump es más una cuestión de 'desahogarse'".

¿De dónde viene el nombre tentativo?

Trump pensaría en llamar al grupo político "Partido Patriota", un nombre que, de acuerdo con The Washington Post, fue utilizado desde 1960 para denominar a un grupo socialistas que defendía a la clase trabajadora y rechazaba el capitalismo. Pero puede que esa no sea la relación y el concepto que Trump quiere transmitir.



Según ese medio de comunicación, "el Partido Patriota buscaba llegar a las personas de los barrios pobres ofreciendo clínicas de salud gratuitas, un programa de desayuno gratuito e incluso sus propias 'escuelas de liberación' que buscaban impartir ideales revolucionarios a los niños".

¿Se esperaba una idea de ese tipo?

Trump ya había advertido, horas antes de la posesión del actual presidente del país, Joe Biden, que pensaba regresar "de alguna forma".



"Solo quiero decir adiós, pero espero que no sea un adiós a largo plazo", dijo Trump en declaraciones a periodistas en la Casa Blanca antes de que él y la exprimera dama, Melania Trump, caminaran por una alfombra roja y abordaran el Marine One para el corto viaje en helicóptero a la Base Conjunta Andrews, en las afueras de la capital federal.



"Hemos logrado mucho juntos (...) Siempre lucharé por ustedes. Es mi mayor honor y privilegio haber sido su presidente (...) Volveremos de alguna forma", dijo el expresidente ese mismo día.



The Guardian escribió respecto al tema que "el expresidente herido y deshonrado es más propenso a usar la amenaza de formar un nuevo partido para someter al liderazgo republicano", lo que podría explicar la consideración de Trump.

¿Continuará el legado Trump?

Aunque no se materializara su idea sobre el nuevo partido político, Trump podría seguir jugando un importante papel político en Estados Unidos al presentarse nuevamente a la presidencia en 2024, una opción que ya ha insinuado.



Sin embargo, habrá que esperar a que se desarrolle el juicio político que ahora enfrenta en el Senado por el asalto al Capitolio, en Washington, ocurrido el 6 de enero y en el que fallecieron cinco personas. En ese proceso podría ser inhabilitarlo para ocupar el cargo en el futuro.



Los partidarios de Donald Trump ingresaron al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero. Foto: AFP

¿Cuánto apoyo podría recibir?

Para el 21 de diciembre de 2020, una encuesta realizada por Gallup expuso que el 87 por ciento de los republicanos aprobaba en desempeño de Trump en su cargo.



Pero tras las promesas de campaña incumplidas, su actitud desde las elecciones del pasado 3 de noviembre y el incidente del Capitolio, es difícil saber si la idea del nuevo partido es algo que realmente se desarrollará.



De hecho, el republicano Mitch McConnell dijo anteriormente que Trump, "provocó" la turba que atacó el Capitolio y que esta "fue alimentada con mentiras".



Está por verse si con el paso del tiempo el expresidente logra recuperar y fortalecer el apoyo de los republicanos y de sus seguidores para continuar con su influencia política.



REDACCIÓN INTERNACIONAL*

*Con información de AFP

