El expresidente de Estados Unidos Donald Trump, favorito para hacerse con la nominación republicana para las presidenciales de 2024, se declaró este jueves no culpable de “conspiración” por supuestamente intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020, en las que perdió frente al actual presidente, el demócrata Joe Biden.



Lo hizo ante la jueza de instrucción Moxila Upadhyaya, del tribunal federal de Washington, que se encargó de leerle a Trump los cuatro cargos que se le imputan: conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra derechos.

El exmandatario está imputado por los sucesos ocurridos entre las elecciones del 3 de noviembre de 2020 y después del 6 de enero de 2021, cuando una turba de sus seguidores irrumpió en el Capitolio cuando se celebraba una sesión de las dos cámaras del Congreso para ratificar la victoria de Joe Biden, su contrincante.



En el texto de 45 páginas revelado el martes, el fiscal especial Jack Smith acusó a Trump de socavar los cimientos de la democracia estadounidense al intentar alterar el conteo de votos en las presidenciales, una inculpación inédita y especialmente grave dado que en aquel entonces Trump era presidente en ejercicio.



El expresidente llegó a Washington en su avión personal. Foto: Bloomberg

El exmandatario, de 77 años, llegó el jueves a Washington para la lectura de cargos proveniente de su club de golf en Bedminster, en Nueva Jersey. Aterrizó en el aeropuerto Ronald Reagan a bordo de su avión personal, el Trump Force One, y luego se trasladó al juzgado E. Barrett Prettyman pasadas las tres de la tarde.



Su comparecencia se dio en medio de una gran expectación mediática y una fuerte presencia policial. Su viaje hasta Washington, de hecho, fue retransmitido en directo por la televisión. En el exterior del tribunal, Trump fue recibido por algunos manifestantes y curiosos que no querían perderse el proceso. “Los presidentes no son reyes”, se leía en un cartel.



Antes de la audiencia, el expresidente fue procesado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, que tomó sus huellas dactilares y su información personal, aunque no se le tomó una foto policial. Una vez en la sala, la magistrada leyó los cargos y le recordó al republicano la pena a la que se expone: por la primera de las acusaciones le podría caer una pena máxima de cinco años de cárcel, por la segunda y la tercera veinte años de prisión, respectivamente, y por la cuarta, diez años.



“Del cargo uno al cuatro, ¿cómo se declara el señor Trump?”, dijo la jueza, según los periodistas que se encontraban en el interior de la sala, a lo que el exmandatario elevó la cabeza y contestó: “No culpable”.

Manifestantes a las afueras del juzgado donde Trump fue procesado este jueves. Foto: EFE

Al final de la sesión, que duró menos de 30 minutos, la magistrada aceptó dejar libre al expresidente tras marcar las condiciones para su liberación, que incluyen la prohibición para hablar con cualquier persona identificada como testigo salvo a través de sus abogados.



Upadhyaya también fijó la siguiente audiencia para el próximo 28 de agosto, lo que significa que será tan solo días después del debate de candidatos a las primarias republicanas. Aunque Trump no tendrá que comparecer, se espera que en esa nueva vista judicial la jueza de distrito Tanya Chutkan, quien ya falló contra él en un caso en 2021, fije la fecha del juicio.



Ella será la encargada de presidir los procedimientos del caso de ahora en adelante y tendrá que navegar entre el apretado calendario judicial de Trump y las exigencias de su campaña presidencial de 2024, que pide que los juicios se den cuando termine la batalla electoral en Estados Unidos.



Simpatizantes de Trump a las afueras del tribunal en Washington. Foto: AFP

Trump denuncia persecución judicial

Esta es la tercera imputación penal de Trump, que este año también fue acusado de fraude contable debido al pago de dinero a una actriz porno para comprar su silencio y de haber puesto en peligro la seguridad nacional con el manejo negligente de documentos confidenciales.



No obstante, ambas acusaciones corresponden a un periodo anterior y posterior a su mandato, por lo que este nuevo señalamiento agrava la situación, al acusarlo de haber utilizado su poder como presidente para revertir el resultado electoral.



Pero lo cierto es que a Trump parecen no asustarle los nuevos cargos en su contra y se mantiene en que es víctima de una persecución del gobierno Biden. “Esta es la persecución de la persona que lidera por números muy sustanciales las primarias republicanas y lidera (frente al presidente Joe) Biden por mucho”, afirmó este jueves antes de partir de Washington tras la comparecencia.



“Entonces, si no puedes vencerlo, lo persigues o lo procesas”, agregó.

Tras ser imputado por tercera vez, el expresidente Trump dice que este es un “día muy triste para EEUU” y que se trata de una “persecución de un opositor político”, porque él lidera las encuestas. “Si no pueden ganarle, procésenlo”, termina.pic.twitter.com/NJygJaKZgU — Dori Toribio (@DoriToribio) August 3, 2023

El republicano ya había acusado horas antes, en su plataforma Truth Social, a Joe Biden, con quien podría volver a medirse en las urnas el año que viene, de haber ordenado al departamento de Justicia que le atribuya “tantos delitos como se puedan inventar” y de “instrumentalización sin precedentes de la Justicia”.



Trump también se mostró desafiante y sostuvo: “¡Necesito una inculpación más para garantizar mi elección!” en 2024.



Por el momento se desconoce el impacto de la nueva inculpación en su candidatura, pues a pesar de sus enredos judiciales, Trump cuenta con la lealtad de un amplio sector de su partido y mantiene una ventaja sustancial en las encuestas para la nominación republicana, con mucha diferencia respecto a su rival más cercano, el gobernador de Florida, Ron DeSantis.



Según el más reciente sondeo de The New York Times, Trump despunta como el gran favorito con un 54 por ciento de apoyo, mientras que el gobernador se queda solo con un 17 por ciento.



En cualquier caso, el juicio podría coincidir con la campaña por las presidenciales de 2024, y quizá con Trump ya como candidato. Aunque este podría no ser su último dolor de cabeza judicial, pues la fiscalía de Georgia también investiga si intentó ilegalmente cambiar el resultado de las elecciones de 2020 en este estado del sur del país.



Por lo pronto, nada en el artículo II de la Constitución de Estados Unidos, que establece los requisitos para la presidencia, impide a Trump presentarse o asumir el cargo mientras se enfrenta a los cargos actuales en su contra.

ANGIE RUIZ HURTADO

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con agencias