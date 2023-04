Donald Trump comparecerá este martes en una corte de Nueva York para que le notifiquen su inculpación, según un ritual que nunca se ha utilizado para un expresidente de Estados Unidos y que necesitará pequeños ajustes.



¿Qué pasará este martes?

Donald Trump tiene cita a las 2:15 p. m. (hora local) en un tribunal de Manhattan para que le notifiquen formalmente de los cargos tras cinco años de investigación por el pago de dinero a una estrella porno. El multimillonario tendrá que llegar antes al juzgado, que se encuentra bajo fuerte vigilancia, para trámites preliminares.



Como cualquier otro detenido, el millonario tendrá que dar su nombre, edad, profesión y someterse a la toma de huellas dactilares y a ser fotografiado. En Estados Unidos, estas imágenes suelen hacerse públicas, pero difundir las de Donald Trump parece delicado y se desconoce si se hará.



El exmandatario irá después a la sala de audiencias. Según su abogado Joe Tacopina, no estará esposado, pero es posible que tenga que caminar por los pasillos en presencia de los medios.



Los partidarios se paran afuera de la Torre Trump esperando que el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se vaya para su lectura de cargos el 4 de abril de 2023 Foto: AFP

Comparecerá ante el juez Juan Merchan, quien supervisó el juicio por fraude fiscal de la Trump Organization el año pasado. Este magistrado "ME ODIA", escribió Donald

Trump el viernes. El juez le leerá la acusación y podrá preguntarle si se va a declarar culpable o no culpable. Si se le pregunta, Donald Trump se declarará "no culpable", dijo su abogado.



La audiencia también se puede utilizar para establecer las condiciones para su liberación y fijar la próxima cita judicial. El exinquilino de la Casa Blanca prevé regresar de inmediato a Florida, donde vive. A las 8:15 p. m. prevé pronunciar un discurso en su club de lujo en Mar-a-Lago.

¿Cómo se llegó hasta aquí?

Stormy Daniels. Foto: EFE

La justicia de Nueva York abrió una investigación en 2018 sobre un pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels justo antes de las elecciones presidenciales de 2016 para ocultar una supuesta relación extramatrimonial de Donald Trump.



La suma no se incluyó en las cuentas de la campaña del candidato republicano -lo cual violaría las leyes electorales estatales-, en cambio se registró como "honorarios legales" en las de su empresa, con sede en Nueva York.



En enero, el fiscal de distrito de Manhattan, el demócrata Alvin Bragg, nombró a un gran jurado, un panel de ciudadanos seleccionados al azar con poderes de investigación, para determinar si había pruebas suficientes para acusar a Donald Trump.



Después de tres meses de investigaciones y la comparecencia de testigos, el gran jurado decidió inculparlo pero no ha hecho públicos los cargos.



¿Qué pasará después?

Tacopina tiene la intención de presentar "inmediatamente" varios recursos para intentar que se invalide la acusación contra su cliente. Podría alegar que la investigación fue incriminatoria o un defecto de forma para ralentizar el procedimiento.



Si no tiene éxito, el curso normal de la justicia prevé tres posibilidades:



- Se pueden retirar los cargos. Esta hipótesis relativamente frecuente es bastante improbable en el caso de Donald Trump dadas sus repercusiones, aunque algunos observadores creen que el caso no es muy sólido jurídicamente.



- El acusado puede llegar a un acuerdo con los fiscales y aceptar declararse culpable para evitar un juicio y obtener una sentencia más leve. Esta opción parece imposible puesto que Donald Trump insiste en que no ha cometido un delito.



- La justicia decide ir a juicio, pero primero debe respetar varios procedimientos, con varias audiencias previas. Una vez más, los abogados de Donald Trump utilizarán todos los instrumentos a su alcance para retrasarlo.



El expresidente estadounidense Donald Trump llega a la Torre Trump en Nueva York el 3 de abril de 2023. Foto: AFP

¿Le impide otro mandato?

No. En Estados Unidos una persona acusada o condenada penalmente puede presentarse a cualquier cargo y ser elegida.



La Constitución establece una excepción: haber participado en una "insurrección" o una "rebelión" contra Estados Unidos. Este escenario no se descarta del todo dado que Donald Trump es objeto de una investigación de la justicia federal por su papel en el asalto al Capitolio por parte de sus simpatizantes el 6 de enero de 2021.



Una investigación parlamentaria recomendó inculparlo por haber "llamado a la insurrección", pero hasta el momento no se han presentado cargos contra él.



