Una Corte de Apelaciones de Estados Unidos confirmó una multa de 350.000 dólares impuesta a Twitter Inc., ahora renombrado como X, por parte del Tribunal del Distrito de Columbia por haber tardado en permitir el registro de la cuenta del expresidente Donald Trump.



El fallo reveló que la oficina del fiscal especial Jack Smith, que obtuvo la orden como parte de su investigación sobre los esfuerzos de Trump para anular las elecciones de 2020, le había pedido a un juez que prohibiera a Twitter revelar la existencia de la orden.

El registro de la cuenta no se le notificó a Trump, ya que el Tribunal del Distrito de Columbia encontró “motivos razonables para creer” que el expresidente “pondría en peligro la investigación en curso” al darle “una oportunidad para destruir evidencia”.

Facebook Twitter Linkedin

Donald Trump. Foto: AFP

Según documentos judiciales publicados este miércoles, los fiscales argumentaron que alertar al expresidente “pondría gravemente en peligro la investigación en curso”, al darle la oportunidad de destruir pruebas o modificar su conducta.



En el dictamen, el Tribunal de Apelación rechazó las objeciones de la red social a la orden de no divulgación y confirmó la sanción por desacato civil impuesta por el juez de primera instancia.



Twitter, actualmente X, suspendió la cuenta de Trump por “incitación a la violencia” tras el asalto al Capitolio de 2021, pero Elon Musk la rehabilitó el año pasado tras adquirir la red social, aunque el expresidente, que busca llegar de nuevo a la Casa Blanca en 2024, no ha vuelto a publicar nada en esta.



Según la documentación revelada este miércoles, el Tribunal del Distrito de Columbia concedió en enero pasado a la Fiscalía especial liderada por Smith una orden para registrar la cuenta, al tiempo que le prohibió a Twitter “revelar la existencia” de dicha orden.



Ese veto generó un litigio entre Twitter y la Fiscalía, a la que finalmente la Corte de Apelaciones le dio la razón prohibiendo que se notificara a Trump sobre la intervención de su cuenta.



Trump compareció la semana pasada ante ese tribunal donde se declaró no culpable de los cuatro delitos que se le imputan, con penas de hasta 20 años de cárcel, por haber intentado revertir las elecciones de 2020 en las que perdió contra Joe Biden y haber instigado el asalto al Capitolio.

Facebook Twitter Linkedin

Partidarios del presidente de Estados Unidos, Trump, en la Rotonda del Capitolio después de violar la seguridad del Capitolio en Washington, DC, Estados Unidos, 6 de enero de 2021. Foto: EFE / EPA / JIM LO SCALZO

La Fiscalía acusa al expresidente de haber mentido deliberadamente al denunciar un falso fraude electoral y de haber ideado un plan para revertir los resultados de los comicios que derivó en el asalto al Capitolio de 2021, cuando una turba de seguidores trumpistas atacó el Congreso para impedir la ratificación de la victoria de Biden.



Esta es la tercera imputación penal contra el expresidente, acusado además en Nueva York por el soborno a la actriz porno Stormy Daniels y en Miami por haberse llevado ilegalmente documentos clasificados al dejar el poder, un caso investigado también por el fiscal Jack Smith.



Los procesos judiciales en su contra, sin embargo, no han mermado la popularidad de Trump, gran favorito en las primarias republicanas de cara a las elecciones de 2024, en las que aspira a batirse de nuevo con Biden.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE