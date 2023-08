"Estoy liderando en todas las encuestas, incluso contra el trastornado de Joe (Biden), pero este no es un campo de juego equilibrado. Es interferencia electoral, y el Tribunal Supremo debe interceder”, clamó el pasado viernes a través de su red social, Truth, un Donald Trump decidido a sacar provecho de su complicada situación judicial.



En una nueva jugada, por ahora mediática, Trump instó al Tribunal Supremo, que cuenta con una mayoría conservadora que reforzó cuando era mandatario, a que interceda por él en el caso por sus supuestos intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020 y por el que fue imputado en un tribunal de Washington el jueves.

Si bien esta no fue la primera ni la segunda vez que el expresidente enfrentaba una imputación, sí es la más relevante dado que un gran jurado lo acusó de haber intentado subvertir la democracia estadounidense para retener el poder.



En marzo pasado, el republicano ya tuvo el dudoso honor de convertirse en el primer expresidente del país que afronta cargos penales, en un caso investigado en Nueva York y relacionado con el presunto pago de un soborno para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels con quien, se presume, mantuvo una relación extramatrimonial.

Simpatizantes de Trump a las afueras del tribunal en Washington. Foto: AFP

Su segunda imputación llegó en junio de la mano de un gran jurado de Miami, que lo acusó de haberse llevado ilegalmente documentos clasificados de la Casa Blanca que fueron encontrados por el FBI en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida. Ambas son acusaciones graves, pero esta semana llegó la más esperada: Trump fue finalmente imputado por intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020 en las que perdió contra Joe Biden y haber alentado el asalto al Capitolio de 2021 para frenar su ratificación.



Como en los casos de Nueva York y Miami, el expresidente se declaró no culpable, esta vez de “conspiración” para alterar los resultado electorales. “No culpable”, dijo Trump después de que la jueza de instrucción Moxila Upadhyaya, quien le recordó que se expone a una pena de cárcel, le leyó los cargos presentados por el fiscal especial Jack Smith.



Pero, la anómala situación, en vez de dinamitar sus posibilidades para conquistar la Casa Blanca el próximo año, ha impulsado aún más su candidatura.



Richard L. Hasen, profesor de Derecho de la Universidad de California, en Los Ángeles, le aseguró a CNN que a Trump todavía le queda mucha vida política. “La Constitución tiene muy pocos requisitos para ejercer como presidente, como tener al menos 35 años. No prohíbe a nadie acusado, o condenado, o incluso cumpliendo pena de cárcel, presentarse como presidente y ganar la presidencia”, afirma el experto.

Jack Smith, fiscal especial de Estados Unidos. Foto: AFP

La Constitución estadounidense no solo no le impide a Trump aspirar al cargo, sino que tampoco contempla la prohibición de ser presidente a un condenado por la justicia federal, ni siquiera si ya está en la cárcel, salvo si fue condenado por el delito de insurrección, por el cual Trump no ha sido acusado en ninguna de las tres imputaciones a las que, de momento, se enfrenta.



De hecho, no sería la primera campaña electoral con un aspirante en prisión. En 1920, el candidato a la Casa Blanca, el socialista Eugene Debs, se presentó a los comicios y obtuvo casi un millón de votos mientras estaba en una cárcel en Atlanta (Georgia) tras haber sido condenado por sedición en 1918 por protestar por la implicación de Estados Unidos en la I Guerra Mundial.



Del mismo modo, en el caso de Trump, “si finalmente es condenado por esos cargos o por otros distintos procesos (judiciales), podría presentarse a las elecciones”, aseguró por su parte el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Quinnipiac, Scott McLean.



Trump es el indiscutible favorito



A pesar de los pronósticos en sentido contrario, las dos últimas acusaciones solo han logrado aumentar el atractivo de Trump entre los republicanos en la pugna por la candidatura del partido para desafiar al presidente Joe Biden, firme candidato demócrata, el año que viene.



A inicios de semana, una encuesta del Siena College y The New York Times mostró que Trump aplastaba a su principal rival, el gobernador de Florida Ron DeSantis, por 37 puntos. Asimismo, el diario estadounidense adelantó que si el presidente Biden y Trump se enfrentaran hoy a las elecciones generales, empatarían. Concretamente, ambos obtendrían el 43 por ciento de la intención de voto.



Y, si bien, la imputación de esta semana cobra mayor relevancia al ser un tema que definirá el futuro de la democracia estadounidense, el panorama es complejo.



“Desde un punto de vista político, esta imputación toca temas más importantes porque afecta a nuestra forma de Gobierno, a la naturaleza de la democracia de Estados Unidos y a la transferencia pacífica de poderes”, le dijo a Efe Mark C. Smith, profesor de Ciencia Política y Derecho Constitucional de la Universidad de Cedarville (Ohio). Smith aclaró que desde un punto de vista legal, esta nueva acusación “es más complicada y mucho más difícil de probar”.



Peter Baker, corresponsal jefe de la Casa Blanca de The New York Times, asegura que durante meses, Trump ha estado preparando el terreno para la eventual acusación y ha dejado claro a sus partidarios que no deben confiar en nada de lo que les digan los fiscales.



De hecho, Baker señala que un comunicado emitido por su campaña iba más allá, comparando a los fiscales con fascistas y comunistas. “La ilegalidad de estas persecuciones al presidente Trump y sus seguidores recuerda a la Alemania nazi de los 1930, la antigua Unión Soviética y otros regímenes autoritarios y dictatoriales”, decía. “El presidente Trump siempre ha seguido la ley y la Constitución con el consejo de muchos abogados muy dotados”.



Trump sabe lo que se le avecina y por eso no ha dudado en filtrar, así sea por cuestión de minutos, las imputaciones y citaciones judiciales de las que es objeto. Además de mostrarse como una víctima.



Hablando con los periodistas en el aeropuerto antes de partir de Washington el jueves en su avión privado, Trump se designó como un “opositor político” víctima de una “persecución” y dijo que el jueves fue “un día muy triste para Estados Unidos”. “Si no puedes vencerlo, lo persigues o lo procesas”, dijo.

Largo y espinoso camino



Pese a ser acusado por un gran jurado de Washington D.C. de cuatro cargos: conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra derechos. Esta causa, sumada a la de Nueva York y Miami, no son los únicos casos penales que Trump afronta.



Donald Trump, expresidente de Estados Unidos. Foto: EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

A sus 77 años, el republicano tiene frentes abiertos por delitos de tipo político, económico y sexual.



Pero, el tiempo juega en contra. Los juicios no comenzarán hasta el próximo año, en plena campaña electoral de las presidenciales de noviembre de 2024, y los expertos dudan de que el expresidente cierre un acuerdo judicial con la Fiscalía dado que “en su personalidad no cabe ningún tipo de admisión de culpabilidad”, afirmó el profesor Smith, que ve “posible” que el republicano “acabe en prisión y quizá concurra a las elecciones desde la cárcel”.



“Trump podría ser candidato desde prisión, ganar las elecciones e incluso jurar el cargo de presidente. En ese caso, creo que intentaría indultarse a sí mismo”, vaticinó el experto.

En ese caso, Trump probablemente podría enfrentarse a un nuevo impeachment (el tercero al que se vería sometido) o incluso forzar a pulsar el botón nuclear de la vigesimoquinta enmienda, que permite al Gabinete destituir a un presidente que no puede desempeñar sus funciones.



Pero, por ahora, lo único claro, como señala Baker, es que el sistema de justicia y el sistema electoral estadounidense participarán en una contienda de 15 meses para ver quién decidirá primero su destino y el del país. “El verdadero veredicto sobre la presidencia de Trump aún está por llegar”.

