En las últimas semanas el expresidente de EE. UU. ha sido noticia a nivel mundial tras la imputación de 34 cargos que hizo en su contra una corte de Nueva York por falsificación de documentos. El caso se relaciona con los pagos que habría hecho Trump a la actriz porno Stormy Daniels para que no hiciera público que sostuvieron relaciones sexuales.



Pese a las imputaciones, el exmandatario se ha mantenido firme en negar las acusaciones y ha asegurado que todo se trata de una supuesta cacería de brujas en su contra de cara a las próximas elecciones presidenciales. De hecho, el partido Republicano ha mostrado su apoyo a Trump y ha destacado que no “no tolerará esta injusticia”.

Frente al tema, ha llamado la atención la ausencia de Melania Trump, la esposa del expresidente, quien tampoco ha participado en los últimos eventos políticos que ha tenido el empresario: ¿por qué?

Según la revista PEOPLE, frente a las últimas polémicas que rodean a Donald Trump, “Melania Trump quiere permanecer fuera del centro de atención”. Al menos así lo confirmaron las fuentes consultadas por la publicación.

"Melania no participa ahora o no ha participado recientemente en los eventos políticos de su esposo… No es cómodo para ella", dijo una fuente a PEOPLE.

De hecho, según la revista, Melania está enfocada en sus propios proyectos desde su casa matrimonial en Palm Beach, Florida, donde le gusta pasar tiempo sola.

"Melania puede ser distante y no particularmente amigable porque simplemente quiere que la dejen en paz", destacó la fuente consultada por el medio mencionado, la cual agregó que Melania está molesta por lo sucedido con la actriz porno, por lo que prefiere mantenerse alejada de la polémica.

“Ella sigue enojada y no quiere escuchar que se mencione… Ella sabe quién es su esposo y mantiene una vida optimista con su propia familia y algunos amigos cercanos”, concluyó la fuente.

