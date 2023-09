Un juez de Nueva York declaró este martes a Donald Trump y a dos de sus hijos responsables de "fraudes" financieros "continuados" al inflar el valor de propiedades y activos de la empresa familiar, la Trump Organization.



El fallo del juez Arthur Engoron es un revés para el expresidente a días del juicio civil por este caso, que se inicia el lunes.



Engoron estima que Donald Trump y sus hijos mayores, Donald Trump Jr y Eric Trump, vicepresidentes ejecutivos de la Trump Organization, son "responsables" de "continuadas violaciones" de la ley.

¿De qué se les acusa?

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, quien presentó la denuncia, acusó al multimillonario republicano y a sus descendientes de haber "inflado" su patrimonio para obtener préstamos bancarios ventajosos y reducir sus impuestos de 2011 a 2021.



La demanda alega que mintieron por años al fisco, a prestamistas y aseguradoras en un esquema que, de forma sistemática, declaró valores erróneos sobre las propiedades de la empresa para enriquecerse.

Donald Trump Jr., vicepresidente ejecutivo de desarrollo y adquisiciones de Trump Organization Inc., habla durante la Convención Nacional Republicana. Foto: Bloomberg

Los abogados de Trump habían pedido al juez, sin éxito, que desestimara el caso antes del inicio del proceso, concediendo lo que se conoce como juicio sumario a su favor.



Además de declarar que Trump y sus hijos cometieron fraude, Engoron también revocó las licencias comerciales que permitían a la Trump Organization explotar algunas de sus propiedades en Nueva York.



James reclama 250 millones de dólares en multas y la destitución tanto del expresidente como de sus hijos de la dirección del imperio familiar.



La sobrevaluación del patrimonio de los activos de la empresa fue de entre los 1.900 y los 3.600 millones de dólares cada año, según James.



Eric F. Trump Foto: Instagram: erictrump

¿Cuáles propiedades y activos 'inflaron'?

En su fallo, Engoron acusó a Trump, que prestó declaración jurada en el caso, y a sus abogados de "basarse en argumentos falsos".



"En el mundo de los demandados (Trump y sus hijos): los apartamentos de alquiler regulado valen lo mismo que los apartamentos no regulados; la tierra restringida vale lo mismo que la tierra no restringida", dijo el juez.



"Este es un mundo de fantasía, no el mundo real", consideró.



Entre las propiedades erróneamente sobrevaloradas -entre 114 y 207 millones de dólares- estaba el apartamento de Trump en la Trump Tower de Manhattan, cuya superficie se cifró en 30.000 pies cuadrados (2.787 metros cuadrados) cuando en realidad tenía 10.996 pies cuadrados (1.021 metros cuadrados).



"Una discrepancia de este orden de magnitud, por parte de un promotor inmobiliario que calcula su propio espacio de vivienda de décadas, solo puede considerarse fraude", dijo el juez.



Trump, favorito para la nominación del partido republicano a la presidencia en las elecciones de 2024, calificó el caso como una "cacería de brujas", llamando a la fiscal, negra y demócrata, "racista".



Simpatizantes de Trump lo esperan en la cárcel del condado de Fulton, en Georgia. Foto: AFP

Otros casos en su contra

En enero, la Trump Organization fue multada con 1,6 millones de dólares por un juez de Nueva York en un caso penal de fraude fiscal y financiero.



Trump, de 77 años, también enfrenta cargos federales por el manejo inadecuado de documentos secretos y cargos de conspiración por tratar de anular los resultados de las elecciones de 2020.



Sobre él también pesan cargos estatales por presuntos pagos para comprar el silencio de una actriz porno en Nueva York, y por presiones a funcionarios para anular los resultados electorales a favor de Joe Biden en el estado de Georgia.



El expresidente fue hallado responsable en un juicio civil en mayo por agresión sexual contra una columnista en 1996 y por difamación contra la misma periodista en comentarios que hizo el año pasado.

