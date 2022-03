El expresidente estadounidense Donald Trump presentó este jueves una denuncia contra Hillary Clinton, líderes del partido Demócrata y otros alegando que lo acusaron falsamente de colusión con Rusia antes de las elecciones de 2016.



"En la carrera a las elecciones presidenciales de 2016, Hillary Clinton y sus secuaces orquestraron una trama impensable, una que sacuda la conciencia y es una afrenta a la democracia de la nación", dice la demanda presentada en un tribunal federal en Florida.



"Actuando en conjunto, los acusados conspiraron maliciosamente para tejer una falsa narrativa de que su oponente republicano, Donald J. Trump, estaba coludido con una soberanía extranjera hostil", sostiene el texto.

La excandidata presidencial de EE. UU. Hillary Clinton. Foto: Efe

"Trabajaron juntos con un único e interesado propósito: vilipendiar a Donald J. Trump", añade la denuncia, destacando acciones llevadas a cabo como "falsificar pruebas, engañar a las fuerzas del orden y explotar el acceso a fuentes de datos altamente sensibles".



Además de Clinton, otros acusados nombrados incluyen a John Podesta del Comité Nacional Demócrata, que fue presidente de la campaña presidencial de Clinton en 2016, y el ex director del FBI, James Comey.



Trump busca un juicio con jurado y al menos 72 millones de dólares por daños y perjuicios.



El exconsejero especial Robert Mueller investigó la injerencia rusa en la campaña presidencial de 2016 y reveló múltiples reuniones entre asesores de Trump y rusos.



Pero Mueller no alcanzó a decir que la campaña de Trump había participado en una conspiración criminal con Rusia, lo que llevó a Trump a proclamar que no había "ninguna colusión".

Un informe publicado por un panel del Senado, liderado por los republicanos, también reveló múltiples contactos entre miembros de la campaña de Trump y funcionarios rusos, pero tampoco afirmó que hubiese una conspiración.



El informe del Senado descubrió que uno de los antiguos directores de campaña de Trump, Paul Manafort, tenía una relación de larga data con Konstantin Kilimnik, un supuesto oficial de inteligencia ruso, y le había pasado información interna de la campaña.



AFP

