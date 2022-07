El yugo del ex presidente Donald Trump sobre el partido republicano al parecer ha comenzado a desvanecerse.



O, al menos, eso es lo que indica una encuesta reciente del New York Times y el Siena College, según la cual casi la mitad de personas adscritas a esta colectividad preferían a un candidato diferente para las elecciones presidenciales del 2024.



El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Según la muestra, si bien Trump sigue siendo el favorito con un 49 por ciento de apoyo entre la base republicana, un 46 por ciento optaría por un nombre diferente en caso de que las elecciones primarias para elegir al candidato se realizaran hoy.



Los números son aún peores para Trump entre personas menores de 35 años o con educación superior: El 64 por ciento de los primeros y el 65 en el caso de los segundos se inclinaría por alguno de sus potenciales rivales.



En el sondeo, un 25 por ciento votaría por el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, otro 7 por ciento por el Senador de Texas Ted Cruz, un 6 por ciento por el ex vicepresidente Mike Pence, y en igual cantidad por la ex embajadora de EE. UU. ante la ONU, Nicki Haley.



DeSantis, de hecho, ha superado a Trump como favorito del partido en dos recientes "Straw Polls", que son muestras de opinión informales que se toman durante reuniones del partido.



Las nueva estadísticas son muy dicientes del actual momento por el que atraviesa el partido republicano. Durante las elecciones del 2020, cuando enfrentó al presidente Joe Biden, solo el 9 por ciento de los miembros de su partido no lo respaldaron. Pero en la encuesta del Times un 16 por ciento, casi el doble, dicen ahora que votarían por Biden o no votarían.



En el caso de los demócratas, a quienes también se les consultó para la muestra, solo el 8 por ciento indicó que abandonarían al actual presidente si busca la reelección.



Más interesante aún, el Times hizo un mano a mano entre Biden y Trump en caso de que estos fueran los elegidos por sus respectivos partidos para los comicios que se realizarán en poco más de dos años. Biden, dice el sondeo, se impondría sobre Trump con un 44 por ciento de los votos frente al 41 por ciento del ex presidente republicano.

Efectos de la toma del Capitolio

Los manifestantes pro-Trump ocupando los terrenos del frente oeste del Capitolio de los EE. UU., incluido el escenario inaugural y los miradores, en Washington, DC, EE. UU., el 6 de enero de 2021.

Toda la basura de la que habla, sus mentiras, el 6 de enero, todo. Simplemente le perdí el respeto. FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con la muestra, Trump perdería precisamente por ese 16 por ciento de la base que hoy le está dando la espalda.



El diario especula, basado en los resultados del sondeo, que el descenso en la popularidad de Trump es consecuencia de sus esfuerzos por aferrarse al poder a todo costa y que provocó la violenta toma del Capitolio del 6 de enero del 2021.



Aunque un 75 por ciento de los republicanos encuestados opinó que Trump solo estaba ejerciendo su derecho a pedir cuentas frente a los resultados electorales, casi un 20 por ciento indicó que puso en riesgo la democracia del país.



Así mismo, lo critican por enfocarse en su derrota electoral y por los ataques contra los pocos republicanos que no respaldaron sus mentiras sobre el supuesto fraude.



El Times cita el testimonio de Kenneth Abreu a quien identifican como un hombre de 62 años de Pennsylvania que lleva 3 décadas votando por republicanos, entre ellos Trump, pero que ahora dice que votará por Biden si Trump es el candidato.

El presidente de Estados Unidos Joe Biden podría, dada su edad, dar un paso al costado y no buscar la reelección.

"A diferencia de todos esos que creen en cada palabra que dice, yo ya tuve suficiente. Toda la basura de la que habla, sus mentiras, el 6 de enero, todo. Simplemente le perdí el respeto", afirmó Abreu.



El ex presidente, que tiene una pelea casada con el Times desde hace años, catalogó la encuesta de ¨noticia falsa¨, los acusó de inventar testimonios y volvió a decir que el diario era ¨el verdadero enemigo del pueblo¨.



Este diario publicó una primera parte del mismo sondeo este lunes en la que a Biden tampoco le fue para nada bien. En la muestra un 64 por ciento de los demócratas sostiene que preferían a un candidato diferente para las elecciones del 2024.



Sobra decir que a dos años largos de los comicios cualquier cosa podría pasar.



Biden, que atraviesa un mal momento como consecuencia de la inflación histórica que vive EE. UU. podría recuperarse si los indicadores económicos comienzan a mejorar. O podría, dada su edad, dar un paso al costado y no buscar la reelección.



En el caso de Trump, ese 49 por ciento de respaldo con el que hoy cuenta sería más que suficiente para ganar las elecciones primarias del partido republicano, donde solo vota la base.



Así mismo, DeSantis podría consolidarse como una alternativa frente a la imagen negativa que arrastra Trump y que podría costarles la Casa Blanca nuevamente.







