El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) pidió este lunes que no se ponga fecha todavía al juicio por el caso de los documentos clasificados encontrados en su residencia de Florida, rechazando la petición del fiscal especial Jack Smith de celebrarlo en diciembre.

Los abogados de Trump y de su exasesor Walt Nauta solicitaron a la jueza encargada del caso que deniegue la propuesta del Gobierno para reagendar el pleito, y que "aplace la consideración inicial de cualquier nueva fecha para el juicio hasta que no se hayan presentado y juzgado mociones sustanciales", según el documento judicial.



También sugirieron que será difícil preparar una defensa apropiada hasta que no se celebren las elecciones presidenciales de 2024, en las que Trump aspira a competir.



(Lea también: Una economista y dos jueces: los colombianos que son protagonistas en Estados Unidos)



"Simplemente, no hay ninguna duda de que cualquier juicio de esta acción mientras pendan unas elecciones presidenciales tendrá un impacto sobre el resultado de esos comicios y, más importante, sobre la capacidad de los acusados de obtener un juicio justo", consideraron los letrados.

Facebook Twitter Linkedin

Es la primera vez que un expresidente estadounidense es inculpado a nivel federal. Foto:

A mediados de junio, el fiscal especial encargado del caso de los documentos clasificados pidió a la jueza retrasar el comienzo del pleito hasta diciembre, después de que la magistrada hubiera ordenado que el juicio con jurado comenzara el 14 de agosto.



Ya entonces, medios estadounidenses como The Hill o Politico sugirieron que era difícil que el juicio se desarrollara tan pronto, ya que la defensa de

Trump seguramente trataría de retrasar el proceso, incluso más allá de las elecciones de 2024.



Trump fue acusado a comienzos de junio en los tribunales de Miami de 37 delitos federales penales por el mal manejo de documentos oficiales.



(Además: Jueza fija la fecha preliminar para juicio de Trump por caso de archivos clasificados)



De los 37 cargos imputados, de los cuales el exmandatario se declaró no culpable, 31 son por retener deliberadamente documentos relacionados con la defensa de EE. UU.



Pero también está acusado de obstrucción a la Justicia y de ocultar "de manera corrupta" documentos o registros.



Algunos de esos delitos son punibles con un máximo de 20 años de cárcel y una multa de 250.000 dólares.

EFE