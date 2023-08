El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) instó este viernes al Tribunal Supremo, que cuenta con una mayoría conservadora que reforzó cuando era mandatario, a que interceda por él en el caso por sus supuestos intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020.

Tras comparecer el jueves ante un tribunal en Washington, Trump volvió a su campaña para hacerse con la nominación republicana para los comicios de 2024 y aseguró que sus oponentes políticos le están golpeando con una serie de demandas "que requieren cantidades masivas de tiempo y dinero".



En un mensaje en su red social, Truth, el expresidente apuntó que "los recursos que deberían haberse utilizado en anuncios y mítines están siendo gastados en combatir a los matones de la izquierda radical en muchas cortes en el país".



"Estoy liderando en todas las encuestas, incluyendo contra el trastornado Joe, pero este no es un campo de juego equilibrado. Es interferencia electoral, y el Tribunal Supremo debe interceder. ¡MAGA (siglas de su lema electoral Make America Great Again)¡", clamó.



En su red social, Trump también reiteró que los cargos por lo sucedido en las elecciones de 2020 debieron haberse presentado hace dos años.



"Cada uno de estos muchos cargos falsos presentados en mi contra pudo haber sido presentado hace 2.5 años, pero esperaron y esperaron hasta que me volví dominante en las encuestas, y luego los presentaron todos, incluyendo locales, justo en medio de mi campaña. Quieren a cualquiera menos a "TRUMP". No es justo y quizás, no es legal. ¡¡¡INTERFERENCIA ELECTORAL!!!", escribió.



El expresidente Donald Trump deja Washington tras imputación de cargos. Foto: Bloomberg

Pese a los numerosos pleitos que afronta, Trump aparece como favorito indiscutible en los sondeos de cara a las primarias republicanas del próximo año.



Según una encuesta publicada el martes por el diario The New York Times, el presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, que se presenta a la reelección, y Trump empatarían en los comicios del próximo año con un 43 % de los votos cada uno.

Trump se declaró el jueves no culpable ante el tribunal federal del Distrito de Columbia, en Washington, de los cuatro cargos que se le imputan por supuestamente intentar revertir el resultado de la votación de 2020, en la que perdió frente a Biden.



La culminación de esos esfuerzos fue el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando una turba de seguidores de Trump irrumpió en la sede del Congreso mientras se celebraba una sesión conjunta de las cámaras para ratificar la victoria electoral de Biden.



La jueza Moxila Upadhyaya aceptó dejar libre a Trump, tras la lectura de cargos contra él, y fijó la siguiente vista contra el exmandatario para el 28 de agosto.

EFE