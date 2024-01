¿Donald Trump participará en el nuevo debate republicano?

Este 10 de enero de 2024, Iowa se convierte en el epicentro del quinto debate por la candidatura presidencial republicana de 2024, que llama la atención por la repetida ausencia del expresidente Donald Trump. Organizado por CNN, el debate reúne a los destacados participantes Nikki Haley, ex embajadora ante la ONU, y Ron DeSantis, gobernador de Florida.

Donald Trump ha declinado participar en debates anteriores del Comité Nacional Republicano (RNC por sus siglas en inglés). La decisión de Trump deja a Haley y DeSantis como los dos contendientes principales en el escenario de la ciudad de Des Moines.

El debate impuso requisitos estrictos para los participantes, exigiendo un mínimo del 10 por ciento en tres encuestas nacionales o de Iowa, con al menos una de estas encuestas proveniente de votantes de Iowa. Este criterio, más riguroso que el establecido por el RNC, busca asegurar la calidad y representatividad de los candidatos en el escenario.

La dinámica de la contienda republicana se seguirá moldeando en los próximos debates, especialmente en los eventos de New Hampshire. ABC News y WMUR organizarán uno el 18 de enero, con requisitos de estar en el top 3 en Iowa o contar con el 10 por ciento en dos encuestas nacionales o de New Hampshire. Posteriormente, CNN llevará a cabo otro el 21 de enero, con criterios más estrictos, exigiendo un 10 por ciento en tres encuestas nacionales o de New Hampshire, una de ellas realizada por CNN.

Datos adicionales y cambios en la estrategia de Donald Trump

El número de precandidatos republicanos ha disminuido, marcando una diferencia notable en comparación con debates anteriores. Además, es la primera vez que el RNC prescinde de la participación de CNN, señalando un cambio en la dinámica de los debates republicanos.

La ausencia de Donald Trump podría brindar a Nikki Haley y Ron DeSantis una oportunidad para destacarse y consolidar su posición en la contienda. El menor número de candidatos en el escenario permitirá un enfoque más detallado en las propuestas y visiones de cada participante.

Los próximos debates en New Hampshire se vuelven cruciales para aquellos que buscan avanzar en la carrera por la nominación republicana. La contienda está en una fase crítica, donde el desempeño en los debates y en las primeras citas electorales podría cambiar la dinámica de la competencia y consolidar o modificar las preferencias de los votantes republicanos.