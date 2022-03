El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista publicada el miércoles que no elegirá a Mike Pence como su compañero de fórmula si presenta su candidatura a la Casa Blanca por el Partido Republicano en las elecciones de 2024.



Comité dice que Trump violó la ley al intentar revertir elección



"No creo que la gente lo acepte", declaró Trump al diario The Washington Examiner sobre la idea de otra eventual candidatura Trump-Pence.



Donald Trump no para de elogiar a Putin y critica a Biden

Trump declaró falsamente en repetidas ocasiones que quien fuera su vicepresidente durante cuatro años pudo haber revocado legalmente los resultados de la elección de 2020 durante la certificación de su derrota ante Joe Biden realizada en el Congreso.



"Mike y yo tuvimos una gran relación excepto por el factor muy importante que tuvo lugar al final. Tuvimos una muy buena relación.", comentó el magnate republicano.



Trump y sus aliados sostienen que los votos del colegio electoral en los estados que perdió por poco frente a Biden deberían haber sido rechazados debido a un fraude generalizado, pero nunca se presentaron pruebas de irregularidades significativas.

Mike Pence, exvicepresidente de EE. UU. durante el gobierno de Donald Trump. Foto: AFP

"Mike pensó que iba a ser una cinta transportadora humana, que no importa cuán fraudulentos sean los votos, hay que enviarlos al Viejo Cuervo", dijo Trump, usando su apodo favorito para el entonces líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. "Mike me decepcionó", sentenció.



La incesante presión de Trump sobre Pence para que rechazara los resultados alentó a una multitud de sus partidarios a corear "Cuelguen a Mike Pence" mientras invadían el Capitolio, la sede del Congreso en Washington, para evitar la certificación de la victoria de Biden.



Los incidentes se saldaron con cinco muertos, 140 policías heridos y más de 750 personas arrestadas por su papel en la toma del Capitolio y cerca de 220 se han declarado culpables.REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP

