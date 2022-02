El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su elogio al líder ruso Vladímir Putin y describió de ‘genial’ su decisión de reconocer la independencia de las dos provincias separatistas del Donbás, en el este de Ucrania, al mismo tiempo que acusó al actual mandatario estadounidense Joe Biden y a la Otán de dejar que Putin está logrando el resultado contra Ucrania.



Trump, además, destacó la inteligencia de Putin, pero reiteró que en su administración “no habría ocurrido” la guerra entre Rusia y Ucrania.



De acuerdo con el expresidente republicano, su primera reacción tras ver a Putin reconocer la independencia de las provincias separatistas ucranianas fue: “esto es genial”. “Aquí tenemos a un tipo que es muy inteligente. Lo conozco muy bien”, agregó Trump en referencia a Putin a una multitud en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Orlando, Florida.



Pero el exmandatario fue más allá, Trump sostuvo que Estados Unidos era “poderoso, astuto e inteligente” bajo su liderazgo, pero ahora es “un país estúpido”.

Putin tras reunión con ministro del interior ruso. (Imagen de archivo) Foto: EFE/EPA/ALEXEI NIKOLSKY

“El problema no es que Putin sea inteligente, que por supuesto es inteligente, pero el verdadero problema es que nuestros líderes son tontos”, agregó Trump en su cascada de críticas al actual gobierno.



Sin embargo, dirigentes del partido demócrata y un buen grupo de veteranos militares han criticado a Trump por sus palabras y los elogios al líder ruso en medio de un inesperado ataque a Ucrania.



“Cuando tienes un presidente débil que no es respetado por otras naciones, tienes un mundo muy caótico. El mundo no ha sido tan caótico desde la Segunda Guerra Mundial”, agregó en su declaración.



Finalmente, el expresidente también tuvo palabras de solidaridad con Ucrania y su pueblo. “El ataque ruso a Ucrania es espantoso, un ultraje y una atrocidad que nunca se debería haber permitido que ocurriera. Estamos orando por el orgulloso pueblo de Ucrania. Dios los bendiga a todos”, agregó Trump. Y puntualizó que Putin “hace lo que quiere con Biden y no es algo bonito de ver”.



