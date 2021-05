Trump habría dejado la Casa Blanca sin actualizar sistema de seguridad

La Casa Blanca, desde el gobierno de Donald Trump, necesitaba mejoras en su aparato de seguridad. Actualizaciones que incluían cavar profundamente desde la entrada principal superior e inferior del inmueble a través del césped verde, según información de 'CNN'.

Miembros del Servicio Secreto de Estados Unidos destacaron que debido a las nuevas amenazas a la seguridad procedentes de diferentes sectores, era de vital importancia hacer una revisión de los sistemas de seguridad de la casa que alberga al presidente Joe Biden y su familia.



El proyecto ha implicado la presencia de trabajadores, maquinarias, desvíos incómodos que se alargaría por varias semanas. De acuerdo con el medio local, esta era una actualización que se requería desde el mandato de Trump, pero que al parecer este aplazó.



Fuentes familiarizadas al proyecto le revelaron a 'CNN' que cuando Timothy Harleth, Jefe Administrador de la Casa Blanca, explicó el plan al expresidente y a la primera dama, Melania Trump, estos se mostraron en desacuerdo. El testimonio revela que la pareja no quería el ruido de la construcción ni perturbar la estética del jardín trasero de la casa.



Actualmente el proyecto, que lleva varias semanas en curso, es uno de los de mayor alcance y escala en este inmueble durante los últimos años. Esto ha implicado que Biden tenga que abordar su helicóptero, el Marine One, en la Elipse, un parque situado al norte de la Avenida de la Constitución. Este es un lugar poco habitual de aterrizaje y despegue. Además, el presidente estadounidense ha tenido que realizar una caravana de dos minutos desde la Casa Blanca y el parque para salir y llegar.



"Ha sido un dolor de cabeza", dijo una fuente del Servicio Secreto al medio local.



La última vez que se realizó un proyecto de esta magnitud fue durante el gobierno de Barack Obama, en donde se arregló el lado norte de la Casa Blanca para hacer mejoras similares a las que se están realizando ahora.



De acuerdo con un portavoz oficial de Presidencia, las remodelaciones podrían durar entre ocho a diez semanas y entre ellas se incluye la instalación de un extenso recorrido de conductos bajo tierra que contendrían aparatos de seguridad como cableado de cámaras y de iluminación.



