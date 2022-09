Desde que Donald Trump dejó la presidencia de Estados Unidos en 2021, se han venido conociendo nuevos detalles sobre el tiempo en el que el exmandatario estuvo en el poder o los últimos días de su gobierno, cuando se negaba a dejar la Casa Blanca tras el triunfo de Joe Biden.



Ahora, un nuevo libro de una reportera del New York Times reveló detalles de la relación del expresidente con su antecesor Barack Obama, como por ejemplo, su “obsesión” con la popularidad del expresidente durante sus años de mandato.



Maggie Haberman, reportera de The New York Times, publicará su nuevo libro ‘Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America’ el 4 de octubre y ya se han conocido detalles, como el momento en el que Trump se negaba a salir de la Casa Blanca.



“Simplemente no me voy a ir”, le dijo Trump a un asistente, según Haberman. “Nunca nos iremos”, dijo el expresidente a otro ayudante.



Revelaciones sobre Obama



Nuevos detalles del libro se conocieron este miércoles tras ser publicados por The Washington Post, que obtuvo una copia anticipada del manuscrito.



Según lo revelado por el diario, cuando Trump se reunió con Obama en 2016, tras su triunfo en las elecciones, evitó hablar de temas políticos, como está previsto, y se centró en preguntar a Obama cómo hizo para mantener sus altos índices de aprobación.



Y es que Obama dejó el cargo con una aprobación del 53 por ciento, mientras que Trump lo hizo solo con un 34 por ciento, según rememora Insider.



Donald Trump enfrenta una acusación en Nueva York por evasión de impuestos. Foto: STRINGER / AFP

Pese a las discusiones entre Obama y Trump, el expresidente republicano cambió de opinión sobre Obama tras su encuentro.



Según relata Insider, Trump afirmó que “tenía un gran respeto” por Obama y agregó que Obama era un buen hombre y que podría buscar sus consejos en el futuro.

Las revelaciones que anticipó el Washington Post también indican que Trump solía ser grosero con varios líderes mundiales y que, al contrario, solía expresar su admiración por el presidente ruso, Vladimir Putin.



También se revela que Trump consideró bombardear laboratorios de droga en México o que tuvo miedo de morir de covid-19 cuando se contagió en medio de la pandemia.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

