El expresidente Donald Trump dijo repetidamente a sus asistentes en los días posteriores a su derrota en las elecciones de 2020 que permanecería en la Casa Blanca en lugar de dejar que el presidente entrante, Joe Biden, asumiera el cargo.



Así lo sostiene la reportera de The New York Times Maggie Haberman en un nuevo libro que será publicado en octubre y cuyo contenido fue adelantado por la cadena CNN.



“Simplemente no me voy a ir”, le dijo Trump a un asistente, según Haberman. “Nunca nos iremos”, dijo el expresidente a otro ayudante. “¿Cómo puedes irte cuando ganaste unas elecciones?”, repitió, según aparece en el libro de la periodista.



La insistencia de Trump en su negativa a abandonar la Casa Blanca, de lo que no se había informado anteriormente, añade nuevos detalles sobre el caótico período postelectoral en el que el rechazo del exgobernante a aceptar su derrota electoral y los numerosos intentos de anular el resultado de los comicios acabaron el 6 de enero de 2021 con el ataque al Capitolio de Estados Unidos por parte de una turba de sus seguidores, recuerda la cadena.



El libro de Haberman, "Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America", se publicará el 4 de octubre en un momento en que la Cámara de Representantes de EE. UU. y el Departamento de Justicia investigan la negativa de Trump a ceder el poder después de las elecciones de 2020.



La cadena indicó que el comité especial de la Cámara de Representantes que investiga los sucesos del 6 de enero está planeando más audiencias y un informe final en los próximos meses, mientras que los investigadores federales recientemente entregaron citaciones a varios exasistentes de Trump para aclarar esos hechos.



Haberman, analista política de CNN, ha cubierto a Trump para The New York Times desde su campaña presidencial de 2016 y sus historias la convirtieron en un objetivo frecuente de la virulencia del exgobernante en Twitter, según el medio estadounidense.



En su libro señala que, inmediatamente después de las elecciones del 3 de noviembre, Trump pareció reconocer que había perdido ante Biden.



En esos momento, pidió a los asesores que le explicaran qué es lo que había salido mal. Incluso consoló a uno de ellos diciendo: “Hicimos lo mejor que pudimos” y repitió más o menos los mismos comentarios a sus asesores de prensa.



Pero en algún momento, el estado de ánimo de Trump cambió, escribe Haberman, y abruptamente informó a sus asistentes que no tenía intención de dejar la Casa Blanca para que Biden se mudara.

Incluso se le escuchó preguntarle a la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, refiriéndose a las elecciones: "¿Por qué debería irme si me las robaron?".

La promesa de Trump de que se negaría a desocupar la Casa Blanca no tenía precedentes históricos, escribe Haberman, y su declaración dejó a los asistentes inseguros sobre lo que podría hacer a continuación.



Mientras se conocen estos detalles del libro, la reportera del New York Times ha recibido críticas de círculos demócratas por no haber hecho pública esta información sobre el expresidente, indicó la cadena estadounidense Fox.



Estos sectores creen que la periodista debería haber informado de todos estos detalles cuando se enteró, en lugar de guardarlos durante meses para divulgarlos en un libro.

*Con información de EFE

