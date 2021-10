Al parecer, Trump no ha dejado gran parte de su fortuna a sus hijos

Recientemente, la revista 'Forbes' dio a conocer que el expresidente Donald Trump salió, por primera vez después de 25 años, de la lista de los 400 estadounidenses más ricos. Su primera aparición fue en 1997.



Ahora, el medio de comunicación reveló una nueva información: los herederos de Trump solo tendrían participación en uno de los principales activos de su padre, el Trump International Hotel en Washington, D.C. Y este tendría problemas financieros.

Según 'Forbes', Ivanka Trump, hija del expresidente, identificó dicha propiedad como una oportunidad de inversión. Por ello, en 2013, y con el apoyo del padre, la familia aseguró un trato para arrendar el edificio al gobierno federal prometiendo que gastarían 200 millones de dólares en el lugar.



Según un análisis de estados financieros, hecho por la Cámara de Representantes de EE.UU. y que se publicó la semana pasada, el activo ha tenido un mal desempeño.



Para el negocio, el Banco Deutsche financió 170 millones de dólares; en 2017, la 'Trump Organization' listó 193 millones en mejoras del edificio, 18 millones en muebles y equipo, 5 millones para suministros operativos y 100 mil dólares para otra mejora. En total, fueron 216 millones de dólares.



Un año después, el 31 de agosto de 2017, las ganancias operativas del hotel fueron de apenas 900 mil dólares, según reportó 'Forbes'. Mientras tanto, las pérdidas netas ascendieron a 13 millones.



El 2019 también fue un mal año. Sin embargo, cuando llegó el covid-19, todo empeoró. Las pérdidas operativas del año de la pandemia llegaron a 9 millones de dólares; y las pérdidas netas, a 22 millones.



Hasta 2020, Donald Trump ya había tenido que poner más de 20 millones de dólares para estabilizar el negocio mediante sus empresas de holding, de acuerdo con la revisión de los documentos.



Como si fuera poco, "en este punto, la familia Trump había invertido un estimado de 240 millones, de los cuales 170 millones vinieron del Banco Deutsche y 70 millones que parecen haber venido directo de los bolsillos de la familia", explica 'Forbes'.

Después de hablar con siete expertos raíces, 'Forbes' estimó que el mes pasado la propiedad valía 173 millones de dólares y no 240 millones.



"Suponiendo que los Trump no hayan pagado nada del capital de su préstamo, eso significa que su capital asciende a solo 3 millones de dólares, 67 millones de dólares menos que la cantidad de efectivo que la familia aparentemente invirtió en el lugar antes de agosto de 2020", dice 'Forbes'.



Según el 'Wall Street Journal', la familia del expresidente eataría buscando vender su derecho al hotel por más de 370 millones de dólares. Sin embargo, dice 'Forbes', "expertos de la industria cuestionaron la credibilidad de ese informe, dado el precio alto".



La publicación de 'Forbes' aclara que los hijos de Trump solo tendrían un 7,5% de participación, mientras que su padre cuenta con un 77,5%. Por ello, si se vendiera el hotel, el más favorecido sería Donald Trump.



El medio concluye que, en palabras más sencillas, el único activo importante en el que participarían los Trump parece un mal negocio.



