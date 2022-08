La Fiscalía de Estados Unidos pidió a un juez que permitiera el registro a la vivienda de Donald Trump en Florida alegando la posible violación de la Ley de Espionaje por parte del expresidente al sustraer documentos clasificados al abandonar la Casa Blanca.



Así consta en la orden de registro y en el inventario de lo requisado en la redada que el FBI hizo el pasado lunes en Mar-a-Lago, que ya son públicos una vez que el fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, pidió que dejaran de estar bajo secreto de sumario y que el propio Trump no ha objetado.



Entre la documentación requisada figuran veintiséis cajas etiquetadas cada una con un número, así como varias carpetas de documentos y fotos con las etiquetas de "top secret" o "confidencial".



Entre ellos aparece un documento bajo el título "presidente de Francia" y otro sobre la petición de indulto de Roger Stone, confidente de Trump, así como numerosos documentos confidenciales sin descripción.

La orden aprobada por el juez de Palm Beach Bruce Reindhart fue firmada el 5 de agosto, tres días antes de la redada, y daba al FBI de plazo hasta el 19 de este mes para efectuar el registro.



En dicha orden figura lo que el FBI podía requisar: Cualquier documento o caja con marcas de "clasificado", cualquier indicio de transmisión de datos o información sobre seguridad nacional y cualquier archivo presidencial creado entre el 20 de enero de 2017 y el 20 de enero de 2021, los cuatro años de mandato de Trump.

Allanamiento del FBI a la casa Trump. Foto: EFE

También podían buscar cualquier prueba de destrucción de documentos de la Presidencia.



La orden detalla las características de Mar-a-Lago, una mansión con "aproximadamente 58 dormitorios y 33 baños", situada en una propiedad de 6,8 hectáreas y en la que se podía también revisar "la oficina 45", en alusión al número que ocupa Trump como presidente de EE. UU.

La residencia de Donald Trump fue registrada el pasado lunes en medio de la investigación que el FBI hace sobre la supuesta sustracción de documentos por parte del expresidente.



El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, explicó este jueves que autorizó personalmente la decisión de solicitar la orden de registro y pidió al juez que se hiciera pública tras varios días de críticas de los republicanos, que han acusado al Gobierno de Joe Biden de persecución política.

¿Qué dice Trump sobre la revelación de los documentos?

La muy inusual disposición del Departamento de Justicia de hacer pública la orden de allanamiento, anunciada el jueves por el fiscal general Merrick Garland, fue bien recibida por el expresidente horas antes de conocerse el texto.



"No solo no me voy a oponer a la publicación de documentos relacionados con la redada impropia de EE. UU., injustificada e innecesaria de mi casa en Palm Beach (Florida), sino que voy un paso más allá y animo a su publicación inmediata", escribió

Trump en su red social.



El exmandatario tildó lo ocurrido de uso político de la fuerza de la ley, sacó pecho por el supuesto apoyo que tiene en las encuestas y acusó la operación de estar orquestada por la izquierda radical y por sus enemigos políticos.

Simpatizantes apoyan a Trump tras allanamiento del FBI. Foto: Bloomberg

La reacción de los republicanos

El allanamiento en Mar-a-Lago desató una tormenta política en un país ya muy dividido y se produce cuando Trump evalúa postularse nuevamente a la Casa Blanca.

De hecho, un grupo de congresistas republicanos exigió este viernes al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, que más allá de publicar la orden de registro de la casa de Donald Trump y el inventario de lo requisado, expliquen cuál es la presunta "amenaza nacional" que propició el allanamiento.



"El público estadounidense merece respuestas y, sin duda, nuestra responsabilidad como Congreso es asegurarnos de que brindamos la supervisión adecuada. Aparentemente publicarán la orden y el inventario, pero aún dejará muchas preguntas sin respuesta", criticó Mike Turner, congresista de Ohio y el republicano de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara.



Garland compareció el jueves ante la prensa para decir que él mismo autorizó la orden de registro de la mansión en Mar-a-Lago del expresidente y que solicitó a un tribunal de Florida que haga público tanto ese mandato como el inventario de lo requisado por el FBI.



Según explicó Turner, aunque estos documentos se publiquen, los republicanos quieren que el FBI y el fiscal general "revelen a este comité la amenaza inminente a la seguridad nacional en la que basaron su decisión".



"Nuestro comité está destinado a trabajar con información clasificada, no hay nada que sea objeto de esto que no se nos pueda revelar. También somos el comité que se ocupa del tema de las amenazas a la seguridad nacional y queremos saber cuál era esta amenaza inminente a la seguridad", insistió.



También, añadió, están "muy preocupados" por "los inquietantes informes de que hubo un informante, tal vez incluso alguien encubierto en Mar-a-Largo" cercano al expresidente.



En este sentido, apuntaron que han enviado una carta al director del FBI, Christopher Wray, exigiendo que les revele el proceso por el que se utilizó ese informante.

*Con información de AFP y EFE

