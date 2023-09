Un juez de Nueva York declaró este martes a Donald Trump y a dos de sus hijos, responsables de "fraudes" financieros "continuados" en la evaluación de activos de la empresa familiar Trump Organization, días antes del juicio civil de este caso que inicia el lunes.



(Lea aquí: 'No es demasiado viejo, es incompetente': Donald Trump sobre el presidente Joe Biden)



La fiscal del estado de Nueva York, Letitia James, que presentó la denuncia, reclama una multa de 250 millones de dólares y la prohibición tanto para el expresidente -que aspira a volver a la Casa Blanca en los comicios del próximo año-, como para sus hijos Donald Trump Jr y Eric Trump, de dirigir cualquier empresa.

En su decisión, el juez Arthur Engoron estima que Donald Trump y sus dos hijos, vicepresidentes ejecutivos de Trump Organization, son "responsables" de "continuadas violaciones" de la ley.

A ello se suma que los documentos suministrados por la fiscal general muestran "claramente" las "evaluaciones fraudulentas" de Donald Trump sobre los activos del grupo, que opera en el sector inmobiliario residencial, hotelero y campos de golf.



La fiscal general del estado de Nueva York acusa al multimillonario republicano y a sus hijos de haber "inflado" el patrimonio en miles de millones de dólares para obtener préstamos bancarios ventajosos o reducir sus impuestos de 2011 a 2021.

El contexto del caso

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, fue quien presentó la demanda contra Trump, sus hijos y la Organización Trump.



James les acusa de haber manipulado "deliberadamente" el valor de los activos del grupo -que incluye clubes de golf, hoteles de lujo y otras propiedades- para obtener préstamos más ventajosos de los bancos o reducir impuestos.



La Fiscalía reclamaba 250 millones de dólares en daños y perjuicios en nombre del estado, así como que se prohíba al expresidente y sus familiares administrar empresas.



Donald Trump también fue condenado en mayo por un tribunal civil de Nueva York a pagar 5 millones de dólares en daños y perjuicios a la experiodista E. Jean Carroll, al ser declarado culpable de agresión sexual en 1996.

Letitia James, fiscal general de Nueva York. Foto: David Dee Delgado/Getty Images/AFP

Durante el juicio civil del pasado 22 de septiembre, la Fiscalía del estado de Nueva York presentó una moción argumentando que tenía pruebas “indiscutibles” para considerar responsable de los delitos a Trump sin necesidad de juicio.

Frente al tema, la defensa de Trump solicitó que se desestimara la acción de la Fiscalía y, en paralelo, denunció al juez por presunto abuso de autoridad en los contenidos del caso.

Por su parte, el juez Engoron hizo numerosas preguntas concretas sobre las acusaciones durante la jornada, quiso que quedara constancia, según los hallazgos de la Fiscalía, de que la empresa de Trump tenía conocimiento de las tasaciones y eligió no divulgarlas, confirmó el fiscal.

Los abogados de Trump partieron de la premisa de que la Fiscalía "no tiene un caso" y señalaron que las tasaciones de activos que no se utilizan no tienen por qué ser divulgadas, que las valoraciones son muy "subjetivas" y que el magnate veía "valor donde otros no lo veían".

Ante esos argumentos, el juez se plantó y declaró enfadado que "no se puede hacer falsas declaraciones (de condición financiera, en referencia a los documentos que se están revisando) y utilizarlas en los negocios", y destacó que está "prohibido" y precisamente esa es la acusación de las autoridades.

En general, el abogado de Trump, Christopher Kise, resumió la defensa en que el expresidente es un experto en el sector inmobiliario y las inversiones, mientras que las autoridades son "incultas" y "voluntariamente ciegas" en ese sentido.

Los otros frentes que tiene Donald Trump con la justicia

Sin embargo, este no es el único caso que enfrenta Donald Trump con la justicia.



Caso 1: Elecciones 2020 en Georgia

Esta es la más reciente, que se dio a conocer en agosto pasado. La justicia de Georgia inculpó este 14 ese mes junto a otras 18 personas por haber intentado presuntamente alterar el resultado de las elecciones de 2020 en este estado clave del sur del país.



La fiscal a cargo del caso recurrió a una ley vigente en este estado sobre delincuencia organizada que se suele usar contra las pandillas y que prevé penas de cinco a 20 años de prisión.

Donald Trump tras ser arrestado en Georgia y ser imputado por intentar alterar las elecciones en ese estado. Foto: EFE/EPA/FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE

Caso 2: Presidenciales 2020 y Capitolio

El fiscal especial Jack Smith lo acusa de socavar los cimientos de la democracia estadounidense al intentar alterar el conteo de votos en las presidenciales.



Trump es acusado de "conspiración" contra el Estado estadounidense para obstruir un procedimiento oficial, es decir la sesión conjunta del Congreso del 6 de enero de 2021 para certificar la victoria del demócrata Joe Biden.





Caso 3: Archivos de la Casa Blanca

Al salir de la Casa Blanca, Trump se llevó cajas llenas de documentos, pese a que una ley de 1978 obliga a todos los presidentes estadounidenses a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales.



En enero de 2022 Trump devolvió 15 cajas. Pero la policía federal estimó que el exmandatario probablemente tenía más en su residencia de Mar-a-Lago.



