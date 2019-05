Trump indulta a exmagnate por 'enormes contribuciones a los negocios'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó este miércoles al

exmagnate británico de los medios de comunicación Conrad Black, que cumplió tres años y medio de cárcel por delitos de fraude.

Black, de 74 años, fue excarcelado en 2012 y desde entonces vive en Canadá, su país natal pero a cuya nacionalidad renunció para ser nombrado Lord en el Reino Unido.



En una orden ejecutiva, Trump definió a Black como un "académico y emprendedor" que "ha hecho enormes contribuciones a los negocios, así como al pensamiento político e histórico". Destacó además que, pese a su condena en 2007, "el Tribunal Supremo "discrepó en gran parte y anuló casi todos los cargos en su caso".

El año pasado, Black publicó la biografía sobre el presidente estadounidense 'Donald J. Trump: A President Like No Other'.



Black fue condenado en 2007 por un tribunal en Chicago tras ser declarado culpable de cometer fraude por valor de 6,1 millones de dólares contra los accionistas de la empresa que presidía, Hollinger International Inc.



Hollinger International Inc. llegó a ser uno de los imperios periodísticos más importantes del mundo, con cabeceras como "Chicago Sun-Times" (EE.UU.), "Jerusalem Post" (Israel), "Daily Telegraph" (Gran Bretaña) y "National Post" (Canadá).



Ademas de Black, Trump también indultó este miércoles al exlíder republicano de California Patrick Nolan, que cumplió poco más de dos años de cárcel tras declararse culpable en 1994 por un delito de contribuciones ilegales de campaña.



"En 1994, Nolan tuvo que tomar una difícil decisión. Pudo haberse defendido de delitos de corrupción y arriesgar décadas de cárcel, o pudo declararse culpable y aceptar una condena de 33 meses. Decidido a ayudar a su esposa a criar a sus tres hijos, aceptó el trato", dijo Trump.



Nolan, de 68 años, fue elegido a la Asamblea de California en 1978 y en 1984 se convirtió en el líder republicano del Legislativo, cargos a los que renunció tras ser procesado. De Nolan, Trump destacó que su paso por la cárcel "le cambió la vida" y que se convirtió en un defensor de la reforma del sistema penal, lo que hizo que ambos se conocieran cuando el presidente trabajaba precisamente en ese proyecto.



