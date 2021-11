Video: Trump golpea a un niño con pelota de béisbol que había firmado

Durante la previa del antepenúltimo juego de la Serie Mundial de béisbol, que los Bravos de Atlanta terminaron conquistando el martes 2 de noviembre, el primero en robarse las miradas de los asistentes fue el expresidente estadounidense Donald Trump.



El republicano, que sigue generando incertidumbre sobre sus aspiraciones para las próximas elecciones, sorprendió a los asistentes apareciendo con su esposa en el imponente Truist Park de la capital del estado de Georgia.



Allí, fiel a su estilo, no pasó para nada desapercibido.



Por lo que se puede ver en un video que circula por redes sociales, Trump causó gran sensación entre los aficionados ubicados en la grada baja del palco donde se encontraba.



Fue tanto su impacto en el público que un menor, ataviado con los colores de los Astros de Houston, le pidió que le firmara una pelota.



A pesar de una incipiente renuencia, los gritos de los fanáticos llevaron a que el reconocido empresario aceptara la propuesta.



El pequeño, que debe rondar los 12 años, le lanzó la ‘pelota caliente’ con cierta escasez de fuerza pero el controvertido exmandatario, vestido con su tradicional traje oscuro y corbata roja, hizo honor al supuesto ‘pasado exitoso’ que tuvo como beisbolista amateur y atrapó la pelota en medio de la dificultad.



Después de encontrar un marcador para firmar la bola, vino lo más alarmante del momento.



Los Bravos de Atlanta se coronaron como campeones después de más de 20 años sin conseguirlo. Foto: TikTok: @loupastore27

El expresidente se dispuso a lanzar la pelota en un movimiento parabólico para que seguramente cayera con suavidad en las manos del menor, pero, sin más ni menos, su ejecución falló.



Según se puede ver en el registro, la pelota impactó accidentalmente en otro adolescente ubicado a pocos centímetros del menor interesado.



Por suerte, según se ha podido saber, el golpe no fue grave y el afectado no presentó ninguna lesión.

Sin saber el destino de la pelota firmada, lo único cierto es que si el menor desea venderla, en Amazon hay ofertas de ejemplares similares que, por la firma de Trump, se venden en cerca de 1.800 dólares (casi 8 millones de pesos colombianos).



Un negocio ‘redondo’.

