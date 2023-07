La Fiscalía especial encargada de investigar al expresidente de EE. UU. Donald Trump (2017-2021) comunicó este jueves formalmente a su defensa que será imputado, dijeron fuentes conocedoras del caso a medios estadounidenses, pero el republicano negó esa información.



(Además: Hunter Biden retira su declaración de culpabilidad al no garantizar su inmunidad total)



Según la cadena NBC y el portal USA Today, Todd Blanche y John Lauro fueron los abogados de Trump que se reunieron este jueves con fiscales de la oficina en Washington del fiscal especial, Jack Smith.



(Lea también: Donald Trump: se define fecha de inicio de juicio en su contra por documentos secretos)

La oficina del fiscal especial no ha ofrecido información sobre el contenido del encuentro, pero el diario USA Today ha descrito la reunión como un encuentro de cortesía antes de que un gran jurado vote para imputar a Trump por su papel en el asalto al Capitolio de 2021.



Posteriormente, el expresidente confirmó en redes sociales que hubo una reunión entre sus abogados y los fiscales, pero aseguró que "no les entregaron ninguna notificación de imputación" y pidió no confiar en "noticias falsas".



(Además: Trump, al borde de una tercera imputación federal: los cargos de los que lo acusarían)

Mis abogados tuvieron una productiva reunión con el Departamento de Justicia esta mañana en la que explicaron que yo no hice nada malo. FACEBOOK

TWITTER

"Mis abogados tuvieron una productiva reunión con el Departamento de Justicia esta mañana en la que explicaron que yo no hice nada malo, que estaba asesorado por muchos abogados y que una imputación en mi contra destruiría nuestro país", aseveró.



No se sabe cuándo Trump podría ser formalmente imputado, pero los periodistas se agolpan ya desde hace días en los alrededores del tribunal federal de Washington a la espera del desenlace de este nuevo capítulo judicial.



(Puede leer: ¿Cuándo iniciará juicio contra Trump por documentos clasificados? Esto dijo jueza)

Facebook Twitter Linkedin

Partidarios del presidente de Estados Unidos, Trump, en la Rotonda del Capitolio después de violar la seguridad del Capitolio en Washington, DC, Estados Unidos, 6 de enero de 2021. Foto: EFE / EPA / JIM LO SCALZO

El propio Trump colgó la semana pasada un mensaje en su red social, Truth Social, en el que aseguraba que el Departamento de Justicia le había enviado una carta para avisarle de que estaba siendo investigado por el asalto al Capitolio, en el que sus simpatizantes intentaron anular el resultado de las elecciones de 2020.



Ese suceso se cobró la vida de cinco personas y puso a prueba la democracia estadounidense, aunque el Congreso pudo acabar certificando la victoria del actual presidente Joe Biden en los comicios.



(Además: Donald Trump asegura ser objetivo de investigación judicial por asalto al Capitolio)



Trump es el primer expresidente de la historia de Estados Unidos que ha sido imputado.



En Nueva York, un gran jurado imputó a Trump por falsificación de documentos mercantiles en un caso que incluye como protagonista a la actriz porno Stormy Daniels, con la que el exmandatario tuvo un "affaire" en 2006.



(Siga leyendo: ¿Qué le falta a Ron DeSantis para cumplir las expectativas y superar a Donald Trump?)



Mientras tanto, en Florida, Trump se ha declarado no culpable de 37 cargos criminales por haberse llevado a su mansión en Florida cajas llenas de documentos clasificados cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021.

EFE

Vea más noticias internacionales: