El fiscal especial Jack Smith presentó este jueves nuevos cargos contra el expresidente de EE. UU. Donald Trump (2017-2021) sobre el caso en el que se le acusa de hacer un mal manejo de ciertos documentos clasificados durante su época en la Casa Blanca.



Fiscales federales publicaron la nueva acusación contra el líder republicano, quien se perfila como el favorito a las primarias presidenciales de 2024 y que será juzgado por este caso en mayo del 2024.



Trump fue acusado de un cargo adicional de "retención deliberada de información de defensa nacional" y dos cargos adicionales de "obstrucción", relacionados con presuntos intentos de eliminar imágenes de video de vigilancia en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, en el verano de 2022.

Jack Smith, el fiscal especial que lleva el caso contra Donald Trump por delitos federales. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO

El fiscal especial Jack Smith acusó también a una tercera persona, Carlos De Oliveira, en el caso del manejo de documentos clasificados hallados en la residencia de Trump en su residencia de Mar-a-Lago.



De acuerdo con el escrito judicial, Oliveira, de 56 años, era el empleado de mantenimiento que ayudó a Waltine Nauta, asistente personal de Trump y también imputado, a mover cajas de documentos clasificados en Mar-a-Lago después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. citara por primera vez al exmandatario por el caso de los documentos clasificados en mayo pasado.



El expresidente se ha declarado no culpable de los otros 37 cargos criminales de este caso, en el que se le acusa de haberse llevado a su mansión en Florida cajas llenas de documentos clasificados cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021.



Trump, el primer expresidente de la historia de Estados Unidos que ha sido imputado, salió este jueves al paso de estos nuevos cargos en su contra y señaló que son "ridículos" y una "injerencia electoral al más alto nivel", según recogió el canal Fox.



Trump y Nauta fueron acusados el mes pasado y ambos se han declarado inocentes de todos los cargos en su contra.



Waltine Nauta. Foto: AFP

La acusación formal también imputa a De Oliveira del delito de hacer declaraciones y representaciones falsas en una entrevista voluntaria que mantuvo con el FBI el 13 de enero de 2023, según recogió en canal CNN.



Un portavoz de Trump desestimó los nuevos cargos y los calificó de “nada más que un continuo intento desesperado y agitado” por parte de la Administración Biden de “hostigar al presidente Trump y a quienes lo rodean” e influir en la carrera presidencial de 2024.



Algunos de esos delitos son punibles con un máximo de 20 años de cárcel y una multa de 250.000 dólares.



La jueza Aileen Cannon, de origen colombiano, estableció que el juicio al expresidente de Estados Unidos por los documentos clasificados hallados en su casa de Florida se inicie el 20 de mayo del año que viene, es decir cuando faltarán poco más de seis meses para las elecciones presidenciales en este país.



Aileen Cannon, jueza nacida en Cali, Colombia. Foto: Tribunal de Florida y EFE

Otros procesos contra Trump

Este, sin embargo, no es el único proceso que enfrenta Trump con la justicia. En Nueva York, un gran jurado imputó al líder republicano por falsificación de documentos mercantiles en un caso que incluye como protagonista a la actriz porno Stormy Daniels, con la que el exmandatario tuvo un "affaire" en 2006.



Y este jueves precisamente se conoció, por versiones de medios de comunicación estadounidenses, que la Fiscalía especial encargada de investigarlo le comunicó formalmente a su defensa que será imputado por su papel en el asalto al Capitolio de 2021, cuando sus simpatizantes intentaron anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2020.



Según la cadena NBC y el portal USA Today, Todd Blanche y John Lauro fueron los abogados de Trump que se reunieron con fiscales de la oficina en Washington del fiscal especial, Jack Smith.



La oficina del fiscal especial no ha ofrecido información sobre el contenido del encuentro, pero el diario USA Today ha descrito la reunión como un encuentro de cortesía antes de que un gran jurado vote para imputar a Trump por su papel en el asalto, un suceso que se cobró la vida de cinco personas y puso a prueba la democracia estadounidense, aunque el Congreso pudo acabar certificando la victoria del actual presidente Joe Biden en los comicios.



De momento, no se sabe cuándo Trump podría ser formalmente imputado por este caso.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE

