Los cheques de ayuda económica en EE. UU. tendrán la firma de Trump

Este martes se conoció que los cheques por USD $ 1.200 que le enviará el gobierno de Estados Unidos a los ciudadanos de ese país, como ayuda económica durante la pandemia del coronavirus, llevarán la firma del presidente Donald Trump.



(Lea también: ¿Por qué Trump suspende los fondos para la OMS?)

Así lo revelaron medios de comunicación como The New York Times, The Washington Post, CNN y la agencia de noticias Bloomberg. La firma impresa en los cheques, según dijo el Post en un principio, podría causar demoras en la entrega de esas ayudas.



Sin embargo, un portavoz del Departamento del Tesoro dijo que esto no iba a retrasar ese proceso. De hecho, ese mismo vocero afirmó que los cheques están programados para enviarse a tiempo. “No hay absolutamente ningún retraso”, aclara la prensa internacional.



Estas ayudas económicas que se enviarán por correo a hogares de bajos y medios ingresos, hacen parte del paquete económico que aprobó recientemente el Congreso de Estados Unidos por 2 billones de dólares. Estos cheques, por lo general, incluyen la firma de un funcionario público.



(Lea también: Más de dos millones de casos de coronavirus diagnosticados en el mundo)



No obstante, la agencia Bloomberg recuerda que en una conferencia de prensa del pasado 3 de abril, el presidente Trump negó que estuviera pensando en poner su nombre en los cheques. “¿Quiero firmarlos? No”, aseguró.



La noticia se conoce en medio de los cuestionamientos que ha recibido Donald Trump en los últimos días por el manejo que le ha dado a la crisis del coronavirus en su país y se trataría de una movida del presidente para enfrentar las críticas.



(Le puede interesar: ¿Por qué Nueva York es el epicentro de la pandemia en EE. UU.?)



Además, este hecho fue revelado por los medios de Estados Unidos paralelamente a su anuncio de suspender la ayuda económica que Estados Unidos le da la Organización Mundial de la Salud (OMS).



INTERNACIONAL