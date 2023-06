Este martes se estableció la fecha preliminar para el comienzo del juicio contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump por el caso de los documentos clasificados que retuvo ilegalmente en Mar-A-Lago, su mansión en Palm Beach, en Florida, luego de dejar el cargo en enero de 2021.



La jueza federal de distrito, la colombiana Aileen Cannon, ordenó este martes que el juicio comience cuanto antes y estableció el próximo 14 de agosto como la fecha preliminar del juicio. La semana pasada, Jack Smith, el fiscal especial designado para investigar a Trump, solicitó un juicio rápido en el caso.

El expresidente está acusado de retener de manera ilegal información confidencial de seguridad nacional después de que dejó la Casa Blanca y de obstruir los esfuerzos del gobierno para identificar y recuperar los registros. La semana pasada, se declaró no culpable en un tribunal federal de Miami de los 37 cargos federales en su contra por mal manejo de secretos de estado.



Eso sí, la fecha del juicio no está escrita en piedra. Los abogados del expresidente podrían presentar mociones solicitando una demora, ya sea porque necesitan más tiempo para prepararse para el juicio o por otras razones.



Este caso es inédito en la historia de Estados Unidos, pues Trump, que se perfila como el gran favorito para conseguir la candidatura republicana para las presidenciales de 2024, es el primer expresidente que enfrenta cargos penales federales.



Los fiscales afirman que el expresidente mantuvo documentos muy confidenciales en su centro vacacional de Mar-a-Lago, algunos de los cuales dicen que abordan programas nucleares y planes de ataques militares. La acusación señala a Trump de 37 cargos. Algunos conllevan penas de prisión de hasta 10 años. Otros conllevan plazos máximos de hasta 20 años.



Trump se defendió este lunes en una entrevista inusualmente punzante en la cadena Fox News, donde dijo que había estado muy "ocupado" para revisar los documentos. En la entrevista, transmitida por la noche, con el presentador Bret Baier, dijo que dejó la Casa Blanca rápidamente en 2021 y que sus pertenencias personales se mezclaron con documentos gubernamentales.



"En mi caso, me llevé todo prácticamente con las prisas, pero (hubo) gente que empacó y nos fuimos. Y tenía ropa allí, tenía toda clase de artículos personales allí, muchas, muchas cosas (...) Tenía todo el derecho a tener esas cajas", dijo Trump.



Cuando Baier le preguntó por qué no entregó los documentos cuando los funcionarios se lo solicitaron, Trump dijo: "Porque tenía cajas, quiero registrar las cajas sacar mis cosas personales".



El exmandatario de 77 años también está bajo el foco de la justicia por su presunto papel en el ataque al Capitolio por parte de una turba de seguidores del magnate en enero de 2021. Y también hay un caso federal en su contra, presentado por Smith, que sigue a un caso penal del estado de Nueva York programado para juicio en Manhattan en marzo. Ese enjuiciamiento se debe a los pagos de dinero secreto realizados a una estrella porno justo antes de las elecciones de 2016 que ganó Trump. En ese caso, se declaró inocente y dijo que es parte de un esfuerzo político mayor para acabar con él.



Trump también enfrenta posibles cargos estatales en Georgia por acusaciones de que interfirió en el resultado de las elecciones de 2020.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO