El abogado Evan Corcoran, exletrado del que fuera presidente de EE. UU. Donald Trump (2017-2021), fue citado para declarar este viernes ante un gran jurado que investiga el caso de los documentos clasificados hallados en agosto pasado en la mansión en Florida del exmandatario.



Una fuente conocedora del caso dijo este jueves a la cadena de televisión CNN que esta citación se produce después de que una corte de apelaciones de Washington DC dictaminara la víspera que Corcoran debía entregar sus notas, transcripciones y otras pruebas en el marco de las pesquisas sobre un posible mal manejo de documentos clasificados.

En respuesta a esta decisión de la corte, un portavoz de Trump apuntó al canal que "no hay ninguna base legal o fáctica, ni sustancia en ningún caso contra el presidente Trump", al tiempo que acusó a los fiscales de tener como blanco a los abogados cuando no tienen en qué apoyarse.



El Departamento de Justicia investiga el manejo de miles de documentos oficiales, incluidos unos 300 clasificados, que fueron retirados de la Casa Blanca al término del mandato de Trump en enero de 2021 y que fueron hallados por agentes del FBI en agosto pasado durante un registro en su mansión de Mar-a-Lago (Florida).



En paralelo, se espera de un momento a otro que el gran jurado encargado de estudiar en el Tribunal Penal de Manhattan los cargos contra Trump por la investigación sobre un supuesto pago en 2016 a la actriz porno Stormy Daniels adopte una decisión sobre imputar o no al exmandatario y candidato a la nominación republicana a las elecciones presidenciales de 2024.



El sábado pasado, el expresidente pronosticó en su red Truth Social que sería arrestado el martes, lo cual no se produjo.

EFE