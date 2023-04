En una audiencia sin precedentes en la historia de Estados Unidos, el expresidente Donald Trump se declaró no culpable de 34 cargos que elevó la fiscalía. Esta imputación convirtió al republicano en el primer exmandatario de ese país en ser acusado penalmente por una corte.



El juez de origen colombiano Juan Merchán le inculpó de 34 cargos relacionados con falsificación de registros comerciales en el pago de 130.000 dólares a la estrella porno Stormy Daniels en la recta final de la campaña electoral de 2016 para que callara una supuesta relación extramarital ocurrida diez años antes y que él siempre ha negado.



Aquí puede leer el documento completo que publicó la corte en Manhattan.

¿Qué dice la acusación?

El caso fue llevado a la corte por el fiscal del distrito de Manhattan Alvin L. Bragg. El funcionario acusa a Trump de 34 cargos por falsificación en registros comerciales en primer grado.

Este es el documento de la corte de Nueva York donde se especifican los 34 cargos contra Donald Trump. Foto: Archivo particular

Según la prensa local, este un delito grave de bajo nivel que "conlleva un máximo de cuatro años de prisión por cada cargo".



Sin embargo, si es sentenciado en juicio podría estar bajo libertad condicional, según The New York Times.



La corte en Manhattan reveló un documento en el que especifica los cargos.



En el primero de ellos se le acusa al republicano por falsificación de registros comerciales en el pago en el caso de Stormy Daniels. Según el documento que publicó la justicia, el abogado Michael Cohen fue el encargado de pagarle el soborno a Daniels.



Para tratar de ocultar el pago, Trump desvió dinero de su campaña y lo camufló como honorarios para Cohen.



Asi mismo, la justicia ha inculpado a Donald Trump por haber "orquestado" una serie de pagos para comprar el silencio de tres personas antes de las elecciones presidenciales de 2016, detalló este martes el fiscal de Manhattan.



Un portero de la Torre Trump que decía tener información sobre un presunto hijo ilegítimo recibió 30.000 dólares para guardar silencio, una mujer que afirma haber sido amante suya cobró 150.000 dólares para callarse y una actriz porno otros 130.000 dólares por ocultar una supuesta relación extramatrimonial, detalló el fiscal Alvin Bragg en un comunicado de prensa.



El dosier lleva el número 71543-23, según The New York Times.



Todos ellos son considerados "violaciones del artículo 175.10 del Código Penal" y se definen como "intento de defraudar y de cometer otro delito" y de esconderlo.



Once de ellos están relacionados con facturas emitidas por el entonces abogado de Trump, Michael Cohen, que se ha declarado culpable y se presupone será uno de los testigos principales del caso.

Lo que dice la defensa

Tanto el magnate republicano como sus abogados han insistido en el despropósito de la causa. El abogado del expresidente denunció una "triste" inculpación tras conocer los cargos y promete luchar.



Trump presentará recursos para intentar que se invalide la acusación.



Si no tiene éxito, se prevén 3 posibilidades: que el caso se caiga si no es sólido; que Trump llegue a un acuerdo y acepte declararse culpable para evitar un juicio, o que la justicia decida ir a juicio.



En cualquier caso, nada le impide conseguir otro mandato a Trump, pues en Estados Unidos una persona acusada o condenada penalmente puede ser elegida para un cargo de elección popular.

El expresidente estadounidense Donald Trump se sienta a la mesa con su equipo de defensa en el Tribunal Penal de Manhattan en Nueva York. Foto: Seth WENIG / POOL / AFP

El aspirante presidencial con cargos penales en contra

En plena campaña electoral para conseguir la nominación del Partido Republicano para las elecciones de 2024, el magnate de 76 años denuncia que es víctima de una "caza de brujas".



El caso de Trump, que ya fue objeto de dos intentos de destitución por el Congreso estadounidense como presidente (2017-2021), se juega también en los medios de comunicación.



Decenas de periodistas de todo el mundo pasaron la fría noche en vela para asegurarse un lugar en la sala donde conocer al mismo tiempo que Trump los cargos que le imputa la fiscalía de Manhattan.



A diferencia de otros estados, donde las cámaras de televisión están permitidas en las salas de audiencia, el juez Merchán no hizo una excepción en esta ocasión. Solo permitirá a los fotógrafos plasmar este momento histórico durante unos minutos antes de que se inicie la audiencia.

Trump califica la imputación como una 'caza de brujas'

En un intento de politizar el caso y motivar a sus seguidores, que han respondido enviándole más de 7 millones de dólares para su campaña desde que se anunció la imputación el pasado jueves, el magnate recordó en la red Truth Social lo que ya usa como un lema: "No vienen por mí, vienen por ustedes. Yo estoy simplemente en su camino".



Es "IMPOSIBLE que yo tenga un Juicio Justo" en Nueva York, agregó sobre su ciudad natal gobernada por demócratas, tras la decisión del fiscal Alvin Bragg de imputarlo el pasado jueves, al confirmar la decisión de un gran jurado.



Bragg tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa tras la audiencia de Trump en el juzgado. El magnate a su vez, también ha anunciado que hablará a la prensa.



El caso de Daniels es solo una de las investigaciones que amenazan al expresidente, bajo escrutinio por presionar a funcionarios para anular la victoria de Joe Biden en 2020, con una llamada telefónica grabada en la que pedía al secretario de Estado "encontrar" suficientes votos para revertir el resultado.



También es investigado por su posible papel en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio estadounidense, así como por el manejo y custodia de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca.



