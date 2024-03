Donald Trump: esto dijo hace 30 años cuando le preguntaron si quería ser presidente

Donald Trump, mucho antes de ocupar la presidencia de Estados Unidos, En una entrevista que ha resurgido recientemente en las redes sociales, compartió sus pensamientos sobre la posibilidad de asumir el cargo más alto del país . Cuando tenía 34 años de edad, un joven Trump expresó sorpresa ante la idea de convertirse en presidente, afirmando: "Realmente no creo que lo haría, ¿sabes? Pero me gustaría ver a alguien como presidente que pudiera hacer el trabajo y hay personas muy capaces en este país".

El video de la entrevista, publicado por "Historic Vids", muestra a un joven Trump discutiendo con una entrevistadora sobre la falta de candidatos capaces en la arena política. Trump lamentó que "las personas más capaces no necesariamente se postulen para cargos políticos, y eso es un comentario muy triste sobre el país".

Cuando se le cuestionó sobre por qué él mismo no consideraría postularse, Trump compartió su visión de la vida en la política: "Creo que es una vida muy cruel". Explicó que, a pesar de su deseo de dedicarse al país, veía la política como un ambiente donde las opiniones fuertes y posiblemente impopulares no tendrían oportunidad frente a personas con "un gran cerebro y una gran sonrisa".

Trump también hizo comentarios sobre el impacto negativo de la televisión en las elecciones, sugiriendo que figuras históricas como Abraham Lincoln no serían elegidas en la sociedad actual debido a su apariencia. Señaló que Lincoln "no era un hombre guapo" y "no sonreía en absoluto".

¿Cómo ha evolucionado la visión de Donald Trump con el tiempo?

Si bien estas declaraciones reflejan la perspectiva de Trump hace varias décadas, es interesante observar cómo han evolucionado sus opiniones a lo largo del tiempo. En la actualidad, a los 77 años, Trump , es interesante observar cómo han evolucionado sus opiniones a lo largo del tiempo. En la actualidad, a los 77 años, Trump se encuentra postulando para un segundo mandato en la Casa Blanca

Nuevamente en campaña, las opiniones actuales de Trump sobre la salud mental de Joe Biden han generado controversia política. Foto:Justin Sullivan. Getty

El contexto político actual también ha llevado a Trump a expresar opiniones sobre sus oponentes, como el presidente demócrata Joe Biden. Trump ha cuestionado repetidamente la capacidad mental de Biden para ocupar el cargo, mientras que la Casa Blanca ha afirmado que Biden se encuentra en buen estado de salud, sin necesidad de realizar exámenes cognitivos adicionales.