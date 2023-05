El juez penal de Nueva York a cargo del caso de Donald Trump pidió este jueves a la fiscalía y la defensa que acuerden una fecha precisa para celebrar el juicio, entre febrero y marzo del próximo año.



La instrucción significa que el juicio por el dinero pagado por el expresidente a una estrella porno tendrá lugar en medio de las primarias republicanas para la carrera presidencial de 2024, en las que Trump buscará recuperar el cargo.

El juez Juan Merchan dijo que una vez que se fije la fecha, todas las partes, incluido Trump, favorito para la nominación republicana, no deben programar otros eventos.



"No puede aceptar ningún compromiso de actos públicos, ni comparecencias", dijo Merchan ante la corte estatal de Manhattan, Trump no se hizo presente en el tribunal.



Trump ante el tribunal de Nueva York. Foto: Seth WENIG / POOL / AFP / Archivo EL TIEMPO

Los comentarios de Merchan se produjeron durante la primera audiencia del caso desde que Trump fue procesado el mes pasado por 34 cargos de falsificación de registros comerciales.

El juez dijo que una vez que tome una decisión, Trump deberá comparecer ante el tribunal virtualmente, para ser notificado.



Trump negó los cargos relacionados con los reembolsos a su entonces abogado Michael Cohen por el pago de 130.000 dólares a la actriz pornográfica Stormy Daniels.



Los fiscales dicen que los pagos de 2016 tenían la intención de silenciar a Daniels por las relaciones sexuales que dice haber tenido con el expresidente años antes.



Trump es el primer expresidente o presidente en ejercicio de Estados Unidos en ser acusado de un delito.



El exmandatario de 76 años busca regresar a la Casa Blanca en las elecciones del noviembre de 2024.

