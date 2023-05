E. Jean Carroll está considerando presentar una nueva demanda por difamación contra Donald Trump en respuesta a comentarios y burlas que el expresidente estadounidense hizo anoche en una aparición en la CNN, según dijo este jueves la abogada de la escritora a The New York Times.



"Todo está sobre la mesa, obviamente, tenemos que considerarlo seriamente", dijo la letrada Roberta Kaplan -que representó a Carroll en el último juicio-, quien anticipó que probablemente haya una decisión a muy corto plazo.



Esta semana, un jurado de Nueva York condenó a Trump a pagar una indemnización de unos cinco millones de dólares a Carroll por haber abusado sexualmente de ella hace años y por haberla luego difamado cuando denunció públicamente los hechos.



Pero este miércoles, en un encuentro con ciudadanos organizado por la cadena CNN, el magnate volvió a rechazar ese fallo y a asegurar no conocer de nada a la denunciante.



"Juro por mis hijos que no tengo ni idea de quién es esta mujer. Es una historia falsa, inventada", dijo el republicano, que aprovechó para además burlarse de ella llamándola "loca" en medio de aplausos y risas de un público formado principalmente por simpatizantes suyos.



Además de Kaplan, la propia Carroll habló hoy con The New York Times y criticó con dureza los comentarios de Trump tras haber leído una transcripción de los mismos.



"Es simplemente estúpido, repugnante, vil, asqueroso, hiere a la gente", dijo la columnista de 79 años, que calificó la visión de Trump de las mujeres como la de un "cavernícola".



El expresidente, que siempre ha negado las acusaciones, ya ha adelantado que piensa apelar el falló del jurado que lo encontró culpable ("responsable", según la denominación en los juicios civiles) de abuso sexual y difamación.

Donald Trump. Foto: AFP / Archivo El Tiempo

Polémica en CNN

El canal de noticias estadounidense CNN defendió este jueves la aparición en vivo de Donald Trump luego de una avalancha de críticas, sobre todo en filas demócratas, de que el expresidente usó la emisión para repetir falsedades y lanzar insultos.



Este "town hall", como se conoce al debate ritual de la política estadounidense con los votantes, supuso el retorno de Trump a la CNN, de la que había estado ausente desde 2016. CNN decidió confrontar a Trump, favorito en los sondeos para ganar las primarias republicanas de cara a las presidenciales de 2024, a las preguntas de los electores republicanos o indecisos, con la periodista Kaitlan Collins, que moderó el debate el miércoles por la noche.



En este contexto, Trump reiteró varias veces, sin pruebas, como le recordó Collins, que la elección presidencial de 2020 fue "amañada", que es favorable a amnistiar a algunos partidarios condenados por el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, bajo aplausos frecuentes y risas de sus fieles seguidores.



Al día siguiente de que un jurado en un tribunal de Nueva York le ordenara a Trump pagar 5 millones de dólares por daños y perjuicios a la periodista E. Jean Carroll por agresión sexual y difamación, el magnate republicano la calificó de "loca" ante las risas de los asistentes.



"La CNN simplemente no puede ignorar el hecho de que pusieron a una víctima de agresión sexual para ser blanco y (ser) atacada en la televisión nacional al día siguiente del fallo", dijo la congresista del ala izquierda del partido demócrata Alexandria Ocasio Cortez.



A lo largo de la noche, Trump ignoró frecuentemente a Collins o alzó la voz mientras vertía sobre el país un diluvio de desinformación. FACEBOOK

TWITTER

Las críticas no solo llegaron de las filas demócratas. "Difícil presenciar cómo se le ha servido a Estados Unidos el espectáculo de mentiras que fue difundido por CNN el miércoles por la noche", escribió en su blog el periodista de la cadena de información encargado de cubrir los medios, Olivier Darcy.



"A lo largo de la noche, Trump ignoró frecuentemente a Collins o alzó la voz mientras vertía sobre el país un diluvio de desinformación, en el que una parte del partido republicano sigue creyendo", agregó.



En una declaración transmitida a los medios, el canal estimó que Collins "ilustró lo que es ser periodista de primera clase", haciendo "preguntas difíciles y reveladoras".



"Siguió y verificó los hechos en tiempo real para dar a los electores informaciones cruciales sobre las posiciones del presidente Trump, que se presenta a (las primarias para) la elección de 2024 como favorito republicano", agregó la CNN.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO