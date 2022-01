El Servicio Secreto de Estados Unidos arrestó el lunes a un hombre de 72 años en Nueva York después de que supuestamente llamó a la agencia por teléfono amenazando con matar al expresidente Donald Trump, según registra una acusación penal.

Los fiscales en Brooklyn dicen que Thomas Welnicki "consciente y deliberadamente amenazó con matar, secuestrar e infligir daños corporales" al expresidente de Estados Unidos.



Alegan que Melnick le dijo a la Policía del Capitolio de EEUU durante una entrevista, en julio de 2020, que si Trump "pierde las elecciones de 2020 y se niega a renunciar", "adquiriría armas y lo derribaría".



En la acusación se hace referencia a Trump como "Individuo-1".



Melnick también está acusado de dejar dos mensajes de voz en la oficina del Servicio Secreto en Long Island, Nueva York, en enero del año pasado, donde "amenazaba con matar" a Trump y a 12 miembros del Congreso no identificados.



"Oh, sí, eso es una amenaza, vengan y arréstenme. Haré todo lo que pueda para acabar con [Individuo-1] y sus 12 monos", dijo presuntamente Melnick, quien vive en Queens.



Melnick también habría llamado tres veces desde su celular a la oficina del Servicio Secreto en Nueva York, en noviembre pasado, presentándose por su nombre en cada ocasión.



"Se refirió repetidamente al Individuo-1 como 'Hitler' y dijo: 'Haré todo lo que pueda para asegurarme de que [el Individuo-1] esté muerto", se lee en la acusación.



En otra llamada del mes pasado, afirmó que "la nueva Guerra Civil podría estallar, y tomar las armas contra el gobierno está justificado cuando las balotas no cuentan". Agregó que solía tener un arma de fuego calibre 22, según la acusación.



El hombre fue procesado por los cargos en un tribunal federal de Brooklyn a través de una videoconferencia este lunes e iba a ser puesto en libertad mediante el pago de una fianza de 50.000 dólares.



Como parte de las condiciones de su fianza, se le ordenó arresto domiciliario nocturno y llevar consigo un dispositivo de geolocalización. Además, se le ordenó buscar apoyo para su salud mental y tratamiento por cualquier adicción al alcohol o las drogas, dijo un portavoz de la fiscalía.



AFP

