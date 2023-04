El tribunal donde este martes debe comparecer Donald Trump amaneció rodeado de una enorme expectación, con cientos de medios de comunicación apostados en sus inmediaciones para tratar de captar alguna imagen del primer expresidente imputado en la historia del país.



(Vea aquí: En vivo: Donald Trump comparece ante la justicia por caso Stormy Daniels)



Está previsto que Trump comparezca poco después de las 2 de la tarde (hora local) ante el juez Juan Manuel Merchan, quien le leerá los cargos, que suman un total de 33, según las informaciones que se han filtrado

Pequeños grupos de manifestantes partidarios o adversarios de Trump también se encontraban en las inmediaciones, tras responder a sendos llamamientos de hacerse presentes en la plaza Collect Park, aledaña a los tribunales.



La Policía había separado a los dos grupos con un vallado que los mantenía a dos metros de distancia unos de otros, y a través del vallado se iban increpando -"Es el mejor presidente" o "¡Que lo encierren!"- pero todo ello en una atmósfera civilizada y sin el menor atisbo de agresividad o violencia.

Partidarios a favor de Donald Trump en Nueva York. Foto: KENA BETANCUR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Los pro Trump habían sido convocados por la congresista republicana Marjorie Taylor Greene desde hace varios días, y es difícil saber cuánta gente podrá acudir a la cita, pero en los días anteriores las concentraciones favorables al expresidente apenas han congregado a decenas de personas, ya fuera en Nueva York, Miami o Washington.

Los seguidores de Trump aparecieron vestidos con numerosos símbolos patrióticos o con disfraces de superhéroes, mientras que sus adversarios han traído cacerolas y utensilios de cocina con intención de silenciarlos mientras dure la concentración.



Ayer, el alcalde Eric Adams advirtió contra posibles excesos de los partidarios de Trump: "No toleraremos violencia ni vandalismo de ninguna clase", dijo, y advirtió de que la Policía arrestará a quien así lo haga, "sin importarnos quien seas".



Adams citó expresamente a la congresista Taylor Greene, conocida trumpista "por difundir la desinformación y los discursos de odio", y le advirtió: "Mientras estés en la ciudad, compórtate de la mejor manera".



En las horas previas a la comparecencia en el juzgado, Trump está aparentemente encerrado en el rascacielos que lleva su nombre -Torre Trump-, en plena Quinta Avenida neoyorquina, el corazón turístico de la ciudad donde él vivió su infancia y juventud.



Trump llegó a su feudo neoyorquino -que es a la vez un hotel de lujo y un centro comercial- en la tarde de ayer y desde entonces no se le ha visto fuera de allí.



La Policía no ha cortado el tráfico en la avenida, pero ha desplegado cientos de metros de vallado metálico para impedir el estacionamiento de cualquier vehículo en las inmediaciones, tomadas por periodistas de cientos de medios de todo el mundo que ya esta mañana estaban transmitiendo sus informes.

Facebook Twitter Linkedin

Donald Trump, Stormy Daniels, Michael Cohen y Alvin Bragg. Foto: Archivo EL TIEMPO

Los puntos claves de esta noticia

¿Por qué es tan inédita la citación?

Se trata de un hecho histórico porque es la primera vez que un exmandatario de ese país enfrenta cargos penales.



¿Qué investiga la justicia?

Por haber pagado en 2016 a través de un abogado un soborno de 130.000 dólares a la actriz Stormy Daniels para evitar que le contara a la prensa la relación que sostuvieron en 2006.

Lo señalan en este caso de haber desviado dineros de su campaña para propósitos que no eran políticos.



¿Qué hará Trump antes y después de su cita?

El expresidente viajó este lunes desde Palm Beach hacia Nueva York y pasó la noche en la Torre Trump, su antigua residencia de la Quinta Avenida de Manhattan.

Al mediodía acudirá al juzgado y tras las diligencias regresará a Florida para dar un mitin ante sus seguidores.



¿Por qué hay temores de violencia?

La Casa Blanca dijo este lunes que está vigilando de cerca la posibilidad de que haya violencia en las manifestaciones para apoyar a Trump.

John Kirby, portavoz de la Casa Blanca, enfatizó que no se han detectado “amenazas activas” y que, por precaución, el Gobierno está siguiendo de cerca la situación coordinando con autoridades estatales y locales en caso de que necesiten ayuda.



¿Qué viene ahora para él y cuáles son los escenarios que pueden ocurrir?

Trump presentará recursos para intentar que se invalide la acusación.

Si no tiene éxito, se prevén 3 posibilidades: que el caso se caiga si no es sólido; que Trump llegue a un acuerdo y acepte declararse culpable para evitar un juicio, o que la justicia decida ir a juicio.

En cualquier caso, nada le impide conseguir otro mandato a Trump, pues en Estados Unidos una persona acusada o condenada penalmente puede ser elegida para un cargo de elección popular.



EFE